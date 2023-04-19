В Совет по развитию местного самоуправления вошли вице-премьер Григоренко и глава Минсельхоза

Владимир Путин подписал указ, которым утверждается обновленный состав Совета по развитию местного самоуправления и его президиума.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, возглавляет структуру, как и прежде, сам президент.

Совет состоит из федеральной части, куда входят глава правительства, ряд министров и представители администрации, а также региональной и муниципальной частей, которые образуют главы регионов и муниципальных образований.

Среди новых членов Совета — зампредседателя правительства и глава его аппарата Дмитрий Григоренко, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», и.о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

В региональную и муниципальную части включены представители новых территорий РФ.

Президиум совета возглавил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его заместителем в этом органе стал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.