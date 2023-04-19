Россия заливает Индию нефтью. Чем ответит Нью-Дели?

Как заявил после состоявшихся во вторник переговоров с индийскими коллегами вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, товарооборот между Россией и Индией в 2022 году вырос в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом и составил более 35 млрд долларов. «В основном, конечно, это происходит за счет поставки наших энергоносителей и минеральных удобрений в Индию», — пояснил вице-премьер.

Статья по теме: Индия и Китай снесли потолок цен на российскую нефть

Это и другие заявления прозвучали накануне, 18 апреля в индийской столице. Под председательством Дениса Мантурова и министра иностранных дел Субраманьяма Джайшанкара в Нью-Дели прошло заседание межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, сообщило со ссылкой на МИД Индии агентство ТАСС.

Статья по теме: Разворот России на Юг и Восток: подробности

«Индийские коллеги тоже наращивают объем поставок своей продукции», — отметил он. В 2022 году Индия продемонстрировала существенный рост экспорта дорожной техники, подчеркнул вице-премьер.

Он пояснил, что поставки индийской стороной в РФ готовой продукции или компонентов, в частности, требующих прохождения сертификации и адаптации под другой климат, позволят увеличивать объемы закупки промышленной продукции, в которой заинтересован наш рынок.

Иными словами эту мысль можно, наверное, выразить более доступно, хотя и длиннее: российским предприятиям нужны комплектующие, подлежащие в РФ сертификации, и если индийские поставщики будут готовы к прохождению соответствующих процедур (чему, не исключено, российские власти помогут), то их продукция окажется вполне востребована. Но индусы, вероятно, и так все поняли.

И так же им нужно не забывать о необходимости адаптации своей «тропической» продукции под холодный российский климат.

При этом, цитирует «Прайм» слова чиновника, власти двух стран продолжают работу по созданию комфортных условий для взаиморасчетов в национальных валютах.

Но упомянутый рост экспорта из России в Индию нефти и удобрений привел к проблеме, обозначенной Денисом Мантуровым и названной им дисбалансом поставок РФ в Индию. (Точнее сказать — дисбаланс во взаимной торговле). Он предложил решать эту проблему созданием совместных производств.

«Для его (дисбаланса — ред.) выравнивания предлагаем индийским производителям активнее заходить в ниши, которые освободились с уходом с нашего рынка ряда зарубежных компаний. Речь, прежде всего, про поставки комплектующих, оборудования и материалов для различных отраслей промышленности», — уточнил Мантуров,

«Дисбаланс поставок может решиться за счет создания, в том числе, и совместных производств как в России совместно с индийскими партнерами, так и в Индии совместно с российскими экономоператорами", — пояснил он позже сопровождавшим его в ходе рабочей поездки в Индию журналистами.

«Стороны рассмотрели весь спектр двусторонних торгово-экономических отношений и договорились работать сообща, чтобы полностью раскрыть их потенциал, в том числе путем решения проблем торгового дефицита и доступа на рынки», — заявили в индийском внешнеполитическом ведомстве. Там добавили, что Индия и РФ договорились работать над раскрытием всего потенциала двустороннего сотрудничества. Нынешнее заседание МПК стало 24-м по счету.

Отметим, что по данным индийского министерства торговли и промышленности, которые приводило в начале марте агентство РИА Новости, товарооборот между двумя странами вырос за десять месяцев 2022-2023 финансового года (начался в апреле 2022 года и закончился в марте с.г.) вырос с 13,1 до рекордных 39,8 миллиарда.

И «дисбаланс» действительно колоссальный. Индия экспортировала в Россию товаров на 2,5 миллиарда долларов, а импортировала — на 37,3 миллиарда, то есть дефицит ее торгового баланса составил 34,8 миллиарда долларов.

Таким образом, Россия оказалась на пятой строчке в списке крупнейших торговых партнеров Индии. В 2021-2022 финансовом году она занимала 25-е место, тогда как в 1997-1998 финансовом году была 16-й (возможно, еще на инерции очень активного сотрудничества времен СССР).

Индии есть, что предложить российскому рынку, отмечают опрошенные нами эксперты. Но, по-видимому, скорость роста поставок нефти из России была такова, что потенциальные индийские экспортеры и не могли за такой короткий срок ответить на него сопоставимы объемами.

Тем более, что это не такой процесс, который активизируется автоматически. Тут действительно нужна межправительственная работа, для которой, собственно, Денис Мантуров и ездил в Индию.

Тихие голоса на громком фоне

«Что касается прогноза по товарообороту, — комментирует итоги МПК бизнес-посол “Деловой России” в Индии Ольга Куликова, — то я полагаю, он будет расти в основном за счет нефти. Индийцы будут закупать больше нефти, потому что они перепродают ее потом на западные рынки. То же самое, скорее всего, будет и с остальными сырьевыми товарами. Кроме того, я считаю, увеличатся объемы импорта промышленной продукции».

Индия — очень конкурентный рынок и далеко не дешевый, отмечает Ольга Куликова. . К сожалению, говорит она, российскому бизнесу никак не удается наладить этот канал. Сложности прежде всего в межкультурном взаимодействии. Также, у бизнеса в Индии есть свои особенности, которые отличаются от западных стандартов. И — проблемы с логистикой, которые никто не отменял.

По поводу «дисбаланса» в экономическом взаимодействии и предложении Дениса Мантурова исправить его путем открытия индийским бизнесом предприятий в РФ, она заметила следующее: «Индийцев интересуют в первую очередь фармацевтическая отрасль, технологический сектор, открытие совместных производств на территории Индии. Голоса о том, чтобы открывать подобные производства в России тоже звучат, но пока очень тихо».

Потенциальный спектр поставок из Индии весьма широк

Ключевым пунктом повестки дня встречи Мантурова и Джайшанкара является изучение путей увеличения индийского экспорта в Россию, подчеркивает Станислав Бовт, финансовый аналитик группы компаний CMS. С импортом все обстоит благополучно, указывает он, и досрочное достижение рекордного товарооборота произошло как раз за счет него.

«На мой взгляд, увеличение поставок товаров из Индии и достижение паритета в торговом балансе — вот сегодня главная задача взаимодействия с крупнейшей страной мира. В Индии есть, что предложить России: лекарства и другая фармацевтическая продукция, электрические машины, оборудование и запчасти, устройства для звуковоспроизведения и для звукозаписи, телевизионная аппаратура, ядерные реакторы, котлы и оборудование, продукты органической химии, продукция черной металлургии, продукты питания, одежда», — говорит Станислав Бовт. Он добавил, что даже этим, довольно-таки разнообразным перечнем возможности индийского экспорта не ограничиваются.

Торговые пути

Развитию более активной торговли РФ и Индии мешает география, считает ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Если РФ находится на севере Евразии, то Индия на самом юге континента. Сухопутное сообщение затруднено, а морское довольно протяжённое. Поэтому торговый баланс во многом определяется расстояниями и эффективностью поставок.

Кроме того, рассказывает эксперт, если говорить о каком-либо технологичном экспорте в Индию, то существуют определённые особенности работы с этой страной с потенциально огромным рынком. В Индии предпочитают превращать технологичный импорт в импорт локализованного производства. Наиболее сильно это проявляется в сфере закупок вооружений. В частности, в Индии производились и производятся российские боевые самолёты SU30MKI, танки T90, а также новые автоматы для индийской армии AK12-7,62. В гражданской сфере подобный подход менее заметен, но также наличествует.

География российско-индийской торговли предполагает использование морского транспорта для ценных сырьевых грузов, или авиаперевозки для высокомаржинальной продукции. В частности, отмечает Андрей Кочетков, в начале текущего года рост индийского импорта обеспечивается за счет инжиниринговой продукции, медикаментами и субстанциями, а также продукцией органической и неорганической химии. Кроме того, индийские компании активно работают над вопросом замещения европейских фирм на рынке одежды.

Однако есть и неожиданные позиции роста, которые, скорее всего, объясняются заменой европейских поставщиков. Довольно неожиданно растёт импорт из Индии отдельных продовольственных статей, включая морепродукты, кофе, хотя объёмы поставок всё же не превышают несколько миллионов долларов.

Главной проблемой, указывает аналитик, остаётся эффективность поставок и возможность замены индийских товаров более выгодными поставками из Китая, или стран СНГ. То есть, по большому счету, Индия сегодня может предложить РФ медикаменты в форме дженериков, текстильную продукцию, некоторые позиции из продовольствия и, возможно, рабочую силу.

«Меж тем позиции российского экспорта в Индию более сильные и не только за счёт нефти, или СПГ. В технологическом плане РФ может реализовывать достаточно амбициозные проекты, как, например, АЭС “Куданкулам”. Конечно, такой дисбаланс не устраивает индийскую сторону, но возможность заполнить европейскую пустоту на российском рынке всё же частично исправит ситуацию», — говорит Андрей Кочетков.

Что касается открытия в России предприятий, то они, по его мнению, могли бы появиться для выпуска индийских брендов одежды, косметики. «Это точно будет в Россию выводиться в ближайшее время», считает эксперт. он также называет легкую промышленность (текстиль), фармацевтику. А некоторые индийские сети готовы заменить H&M и тому подобные торговые бренды, заключает Андрей Кочетков.