Сбер начал тестировать банкоматы, которые работают без карт

Сбербанк в виде эксперимента начал тестировать банкоматы, на которых нет клавиатуры и картоприемника, а есть только большой экран и разъем для внесения/получения наличных. Такой банкомат полностью управляется смартфоном на базе iOS или Android, клиенту нужно с экрана отсканировать QR-код и перейти с его помощью в банковское приложение («Сбербанк онлайн» или СБОЛ), где будет предложена возможность получить и внести наличные, рассказала «Ведомостям» старший вице-президент и руководитель блока «Сеть продаж» банка Татьяна Галкина.

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«По сути такой банкомат – это конструкция, которая хранит деньги и содержит QR-код, а интерфейс и клиентский путь отображается в смартфоне клиента. Это наш эксперимент, технологический поиск», — сообщила Галкина.

По ее словам, затраты на оборудование такого банкомата ниже на 15% по сравнению с классическим, а затраты на обслуживание – на 20%.

Представитель Сбера заявила, что банк не планирует в этом году массово поставлять такие устройства в сеть. Количество экспериментальных устройств и кто является их разработчиком, она не назвала.

