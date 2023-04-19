Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос с борта МКС

Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).

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Как сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса», в 04:41 мск космонавты открыли выходной люк модуля «Поиск» на российском сегменте станции и начали выбираться на внешнюю поверхность МКС. Продолжительность выхода должна составить 6 часов 37 минут, главной целью выхода является перенос дополнительного радиационного теплообменника (РТОд) манипулятором ERA с модуля «Рассвет» и его установка на модуле «Наука», это будет сделано посредством европейского манипулятора ERA.

Космонавты рассоединят электрический кабель между РТОд и модулем «Рассвет» и демонтируют заглушки с устройства стыковки на радиаторе, в ходе работ также планируется установить адаптер манипулятора ERA на шлюзовой камере «Рассвета» и снять заглушки с устройства стыковки на модуле «Наука». После этого Прокопьев и Петелин проведут механическую и гидравлическую стыковку РТОд к модулю «Наука» и подключат электрический кабель между ним и радиатором. Уточняется, что манипулятором ERA с борта МКС будет управлять космонавт Андрей Федяев.

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Прямую трансляцию всего процесса ведет Youtube-канал госкорпорации.

Для Прокопьева этот выход в космос станет четвертым, для Петелина — вторым, отмечает «Интерфакс». Автономный передислоцируемый манипулятор ERA (European Robotic Arm) производства немецкой компании Fokker Space входит в состав штатных электромеханических средств техобслуживания модуля «Наука». В качестве основного манипулятора российского сегмента МКС он будет обеспечивать установку и снятие целевых нагрузок на поверхности станции и мониторинг состояния ее наружной поверхности, а также дистанционно управляемое перемещение космонавтов при выходах в открытый космос.