Шойгу поставил задачи по наращиванию производства перспективных средств радиоэлектронной борьбы

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонзаказа предприятиями ОПК Калужской области.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, глава ведомства проинспектировал производственные мощности предприятия, выпускающего средства радиоэлектронной борьбы для обеспечения потребностей российских Вооруженных Сил; министру были представлены «перспективные образцы средств РЭБ».

Руководитель предприятия рассказал о результатах выполнения гособоронзаказа, а также о реализуемых проектах по дальнейшему расширению производственных мощностей. «К настоящему времени объемы выпуска продукции за счет модернизации производственных линий, увеличения производительности труда и внедрения новых технологий значительно увеличены по всей номенклатуре, включая средства космического и авиационного базирования», — указывается в сообщении.

По итогам проверки Сергей Шойгу провел рабочее совещание с начальством предприятия и представителями профильных органов военного управления, на котором «поставил задачи по обеспечению дальнейшего наращивания производства средств радиоэлектронной борьбы, положительно зарекомендовавших в ходе проведения специальной военной операции».

Отмечается, что за счет заключения в ближайшее время новых контрактов с Минобороны совокупный объем выпускаемой продукции «вырастет кратно».