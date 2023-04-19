Совет директоров «СДМ-Банка» сократился

«СДМ-Банк» сократил количество членов совета директоров финансовой организации с 8 до 5 человек. Это минимально допустимое число для такого органа управления.

«14 апреля 2023 года внеочередное общее собрание акционеров приняло решение уменьшить количественный состав Совета директоров с 8 до 5 членов и избрало Совет директоров в новом составе. При этом, изменений в ключевом руководстве и акционерах СДМ-Банка не произошло», - говорится в сообщении на сайте банка.

Как уточнили корреспонденту «Эксперта» в пресс-службе, новых членов в совете директоров не появилось, но актуальный состав озвучить отказались. При этом в банке подтвердили, что ранее Владимир Ильич Узун вышел из состава совета директоров.

В будущем в банке могут вновь увеличить число членов совета директоров, если посчитают такое решение необходимым, добавил собеседник.