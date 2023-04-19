СПБ Биржа начала торги уникальными для России инструментами

Суть «обратных» или «реверсных» ETF (Exchange Traded Funds, торгуемый на бирже фонд) заключается в том, что его рыночная стоимость изменяется обратно пропорционально цене его базового актива. Такие фонды наряду с необеспеченной продажей акций (операция «шорт») или фьючерса позволяют зарабатывать на падении фондового рынка или хеджировать позиции по купленным активам в моменты его снижения.

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Для долгосрочных вложений «обратные» фонды не подходят, говорится в сообщении СПБ Биржи, на которой в российском правовом поле торгуются иностранные ценные бумаги.

Всего биржа запустила в обращение 5 таких фондов, бенч-марками (эталонами) для которых являются Индекс широкого рынка S&P 500, Индекс высоких технологий Nasdaq 100, а также Индекс полупроводниковой промышленности The PHLX Semiconductor Sector Index.

Увеличить доход в разы

Кроме того, появились «плечевые» или «маржинальные» ETF. Они используют финансовый рычаг (плечо) или такие производные инструменты как фьючерсы и опционы, чтобы получить большую доходность по сравнению с базовым активом. Например, если стоимость базового актива такого фонда растет на процент, то фонд приносит доход в 2 или 3%.

При падении рынка ситуация обратная – стоимость активов «плечевого» ETF также падает опережающими темпами.

Инвесторам будут доступны 5 подобных фондов, в том числе повторяющих динамику Индекса S&P 500 и Индекса Nasdaq 100, а также The PHLX Semiconductor Sector Index.

Один фонд инвестирует в долговые ценные бумаги – его можно считать наименее рискованным и использовать как альтернативу практически отсутствующим в России валютным депозитам.

Все новые инструменты, предложенные СПБ Биржей, будут доступны только квалифицированным инвесторам.

Надо отметить, что идея использования инвестиционных фондов для кратного приумножения капитала для России не нова. По «серым» схемам она использовалась в прошлом и позапрошлом десятилетиях, когда некоторые инвесткомпании принимали паи своих ПИФов в сделки РЕПО (РЕПО – кредитование под залог ценных бумаг).

Инвестор покупал паи ПИФов и передавал их в РЕПО инвесткомпании. На полученные средства он снова покупал паи, и снова передавал их в РЕПО. Таким образом особо агрессивным инвесторам удавалось владеть паями ПИФов фактически пятыми–восьмыми «плечами». Для многих из тех, кто с такой позицией входил в периоды финансовых потрясений, дело закончилось потерей практически всего капитала.

Аналитики хотя и не исключают снижения американских фондовых индексов в ближайшее время, но не ждут, что оно составит десятки процентов. Поэтому риски «уйти в ноль» при покупке предлагаемых СПБ Биржей «плечевых» ETF оцениваются как незначительные.

