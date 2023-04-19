ЦБ сообщил об активизации ряда отраслей экономики

В марте выросли объемы производства в металлургии и металлообработке, практически по всей стране активизировалось дорожное, инфраструктурное и складское строительство. Кроме того, в Сибири увеличилась отгрузка угля, в Поволжье — выпуск автомобилей, на юге — пищевой продукции, а на Северо-Западе и Дальнем Востоке — вылов и переработка рыбы, говорится в докладе ЦБ, посвященном региональной экономике.

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«Экономическая активность в марте возросла в ряде отраслей под влиянием как ожиданий роста внутреннего спроса, так и улучшения внешней конъюнктуры, а также решения части логистических проблем. На Дальнем Востоке увеличена пропускная способность Байкало-Амурской магистрали, почти вдвое сократились сроки отправки грузов, вывезены ранее скопившиеся в портах контейнеры. На Северо-Западе несколько оживилось деревообрабатывающее производство. В металлургии и металлообработке производители Центральной России и Урала продолжили увеличивать выпуск продукции», — следует из доклада.

В Сибири крупный производитель энергетического угля сообщил о заключении долгосрочных контрактов с сибирскими ТЭЦ, ранее работавшими на угле из Казахстана. Еще несколько угольных компаний из Восточной Сибири отметили, что начали поставлять продукцию в соседние регионы вместо отгрузки на экспорт. Сибирские производители промышленных металлов сообщили о росте объемов продаж и снижении избыточных запасов готовой продукции. По мнению металлургов, позитивная динамика стала результатом диверсификации каналов продаж. Все невыкупленные на Западе объемы готовой продукции были перенаправлены на внутренний и азиатские рынки.

На Урале был запущен ряд проектов по производству компонентов для изготовления упаковки, стройматериалов и субстанций широкого спектра применения. Производители удобрений частично переориентировали поставки на внутренний рынок, отметили в ЦБ.

На Юге России высокий прирост зафиксирован в сфере общественного питания, в основном за счет возросшего турпотока. Наращивали объемы выпуска и производители пищевых продуктов, а темпы запуска новых жилищных проектов и выдачи ипотеки превысили среднероссийские показатели.

«Структура потребительского спроса менялась — росла доля расходов на путешествия, развлечения и питание вне дома. Привыкание к новому ассортименту товаров происходило постепенно, население предпочитало экономить и сберегать. В начале 2023 года потребительская активность восстанавливалась, однако оставалась умеренной. В то же время кредитная активность несколько оживилась. Приток средств населения на рублевые счета и срочные вклады продолжился», — сообщил регулятор.

