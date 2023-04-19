ЦБ впервые подсчитал средний уровень дохода на одного члена семьи

Средний доход на одного члена семьи в России в 2022 году составил 22 тыс. рублей, при этом в группе наименее обеспеченных домохозяйств он был ниже на 60%, а в группе 10% самых богатых — в 2,6 раза выше. Наименьший доход на человека в месяц оказался в домохозяйствах с детьми — 18 333 рублей, даже в семьях, состоящих из пенсионеров, он был выше на 15%. Об этом говорится в аналитической записке ЦБ, подготовленной по результатам впервые проведенного «Всероссийского обследование домохозяйств по потребительским финансам». В опросе участвовали 12,2 тыс. респондентов из 6 тыс. домохозяйств.

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«Медианный денежный доход в расчете на одного члена семьи в месяц составляет 22 000 рублей. В группе 10% домохозяйств с наименьшим доходом медиана составляет от 8 500 рублей, а в группе 10% домохозяйств с наибольшим доходом – 57 600 рублей», — сообщили в ЦБ.

Как отметили аналитики Центробанка, и доходы, и расходы россиян сильно различаются в зависимости от места проживания. Так, в сельских поселениях медиана душевого дохода составляет 17 633 рублей, в малых городах показатель выше на 17%, в крупных – на 30%, в Москве и Санкт-Петербурге – почти в два раза. Объем расходов в селе в среднем — 14 478 рублей на человека, в городах с населением до 500 тысяч показатель выше на 19%, в крупных городах — на 39%, в Москве и Санкт-Петербурге — на 79%.

Медиана расходов в группе 10% семей с наименьшими доходами составляет 9 729 рублей, в группе 10% домохозяйств с наибольшими доходами – 39 846 рублей. В семьях с детьми расходы на человека в месяц опять являются самыми низкими — 16 131 рублей, у домохозяйств, состоящих только из пенсионеров, они на 10% выше.

Основным активом домохозяйств является недвижимость, кредитные обязательства имеются у 23% опрошенных семей.

«Домохозяйства из нижних по доходам групп, как правило, не располагают достаточными средствами для покрытия расходов, кроме питания и ЖКХ, поэтому при планировании дополнительных расходов обращаются за заемными средствами. Среди менее обеспеченных выше доля семей, которые тратят значительную часть своего дохода на покрытие выплат по кредитам и займам. Для семей с детьми вероятность оказаться в сложном финансовом положении больше, так как их показатели доходов на одного человека самые низкие, при этом они чаще имеют долговые обязательства», — резюмировали в ЦБ.