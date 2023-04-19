В Анкаре указали на падение авторитета США и потерявшую суверенитет Европу

Вашингтон продолжает стремительно терять репутацию, при этом европейские страны полностью зависят от США.

Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает ТАСС.

По словам чиновника, Турция «меняет свою историю», с майскими выборами она «полностью изменится» в сторону «полной независимости» — именно поэтому Запад оказывает на Анкару все большее давление.

Сойлу отметил, что «Америка постоянно продолжает терять авторитет и весь мир ее ненавидит». Также он заявил, что «Европы как таковой не существует, она является лишь составом в конвое Америки, без каких-либо особенностей».

Европейские лидеры постоянно дискредитируют самих себя, население Европы стареет, производство испытывает трудности, добавил он.

«Европа стала пешкой Америки в Африке, все африканские страны ненавидят эксплуатирующие их государства», — констатировал глава МВД республики.

В преддверии выборов в Турции все чаще звучат резкие заявления в сторону Запада с обвинениями во вмешательстве в предвыборную кампанию, отмечает агентство.

Президентские и парламентские выборы в Турции намечены на 14 мая. За пост главы государства намерены бороться действующий президент Реджеп Эрдоган, выступающий единым кандидатом от «Республиканского альянса»; представляющий оппозиционный «Народный альянс» Кемаль Кылычдароглу, а также лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган.