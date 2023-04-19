В ДНР возобновили добычу гранита

Добыча гранита возобновилась на Кальчикском, Анадольском и Каранском карьерах, находящихся на освобожденной территории Донецкой Народной Республики. Об этом написал в своем Telegram-канале зампред правительства ДНР Владимир Ежиков.

Статья по теме: Произведенный в ДНР проходческий комбайн будет работать на добыче алмазов в Якутии

«На освобожденных территориях возобновляется добыча гранита. На Кальчикском, Анадольском и Каранском гранитных карьерах в течение десяти дней произведено шесть взрывов магматических пород. Общий объем образованной горной массы составил более 230 тыс. тонн», — сообщил Ежиков.

Далее эту массу, по его словам, отправят на дробильно-сортировочный комплекс для переработки, а полученный гранитный щебень будут использовать для восстановления дорожной инфраструктуры республики и жилищного строительства.

Ежиков также подчеркнул, что на продукцию этих трех карьеров уже получены российские сертификаты, подтверждающие ее высокое качество и соответствие ГОСТам РФ.