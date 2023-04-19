В каких случаях необходима консультация семейного психолога

С каждым годом семейный психолог становится все более популярным профессионалом, к которому обращаются с самыми разнообразными проблемами. Например, при следующих признаках стоит всерьез задуматься над походом к психологу:

Проблемы с общением

Если договориться и просто поговорить не получается, то имеет смысл обратиться к психологу. Часто таким образом можно определить зафиксированные привычные модели общения, найти возможные варианты для устранения конфликтов и просто поговорить "по душам".

Перемены в жизни

Многие семьи считают, что серьезный удар - это развод. Однако перемены, справиться с которыми трудно самостоятельно, могут быть самыми разными. Рождение ребенка - один из типовых вариантов. Благодаря психологу можно приспособиться к новой сложившейся в жизни ситуации, обеспечить собственный комфорт и удовлетворение от жизни.

Поведение

Иногда кто-то в семье начинает демонстрировать проблемы в своем поведении. Чаще всего это касается подростков. Трудности могут быть самыми разными, от грубости до потребления психоактивных веществ. Благодаря семейному психологу можно разрешить и эти ситуации тоже.

Конфликт

Почти в любой семье периодически могут возникать конфликтные ситуации. Разрешить их не всегда представляется возможным самостоятельно. Это - классический случай, когда обязательно нужно идти к психологу. Он поможет договориться и уладит возможные проблемы.

Травма

Психологические травмы и шоки - причины проблем в семье. Они могут быть вызваны болезнями или смертью родственников, прочими существенными потрясениями. Психолог поможет справиться и с ними в том числе.

Воспитание

Семейный психолог - это еще и специалист по работе с детьми, их воспитанию. Сегодня у многих родителей не хватает навыков, сил и времени на проведение такой работы. Психолог может дать советы и направить усилия в нужное русло.

Самое важное - помнить, что поход к психологу не является слабостью. Для этого требуется сила, а также упорство. В конечном итоге такой специалист почти всегда помогает решить даже трудные на первый взгляд проблемы, сплотить семью, сделать ее крепче.