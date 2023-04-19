Захарова рассказала о жесткой беседе с послами США, Великобритании и Канады

Разговор с вызванными накануне, 18 апреля, в Министерство иностранных дел РФ американским, британским и канадским послами был жестким.

Об этом сообщила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Вчера они были вызваны в МИД, им было все объяснено, причем так, в жесткой тональности, без какого-то, знаете, желания, что-то смягчить, как-то спустить на тормозах», — подчеркнула дипломат.

Как пишет «РИА Новости», послов Канады, США и Великобритании вызвали из-за недопустимых высказываний после вынесения приговора Владимиру Кара-Мурзе (признан в России иностранным агентом), получившего 25 лет колонии строгого режима по делу о государственной измене и дискредитации российской армии.

По словам Марии Захаровой, если они продолжат вести себя тем же образом, их действия будут фиксироваться как не соответствующие заявленному статусу.

*(признан в РФ иностранным агентом)