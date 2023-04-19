В Москве состоялась пресс-конференция первой Кавказской инвестиционной выставки

В Москве состоялась пресс-конференция, посвященная проведению 3–4 мая 2023 года в Минеральных Водах первой Кавказской инвестиционной выставки (КИВ-2023). Спикерами стали заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров, директор, председатель правления Фонда Росконгресс Александр Стуглев и генеральный директор института развития «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов.

Речь шла о будущей роли Кавказской инвестиционной выставки в привлечении инвестиций в регионы Северо-Кавказского федерального округа, деловой программе КИВ-2023, ключевых спикерах мероприятия.

Открыл пресс-конференцию заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров, отметивший важность проведения мероприятия. «Площадка КИВ – это возможность заключить взаимовыгодные партнерские соглашения для всех участников мероприятия. Ожидаем соглашения об инвестициях в территорию, о предметном сотрудничестве с теми компаниями и организациями, которые обеспечат прорывной рост экономики СКФО, реализуют интересные инвестпроекты и обеспечат рост внебюджетных инвестиций», – подчеркнул Сергей Назаров.

О деловой программе, а также площадке проведения КИВ-2023 рассказал председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев. За два дня состоится более 20 сессий, посвященных вопросам комплексного развития Северо-Кавказского федерального округа по ключевым направлениям: агропромышленный комплекс, туризм, транспорт и логистика, ЖКХ и энергетика, промышленность, кадровый и предпринимательский потенциал.

«Мы видим большой интерес к выставке со стороны всех регионов Северо-Кавказского федерального округа. Программа, которую мы представим в ближайшее время, будет сбалансированной, она подготовлена с большим вниманием к региону. Помимо деловой, будут организованы и культурная, и спортивная программы. Уверен, что мероприятие имеет все шансы стать постоянным», – отметил Александр Стуглев.

Генеральный директор института развития «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов подчеркнул, что на площадке КИВ-2023 планируется подписать несколько крупных партнерских соглашений. «Рассчитываем, что Кавказская инвестиционная выставка станет еще одним фундаментом в укреплении нашего сотрудничества и толчком к развитию всех отраслей экономики Северного Кавказа», – подчеркнул Андрей Юмшанов.

Завершилась пресс-конференция сессией вопросов и ответов о проведении выставки, а также о привлечении инвестиций в регионы Северного Кавказа.

Кавказская инвестиционная выставка состоится 3–4 мая в Минеральных Водах в МВЦ «МинводыЭкспо». Мероприятие пройдет при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. Организатор – Фонд Росконгресс, стратегическим партнером выступает «Кавказ.РФ». Генеральный партнер – ПАО «Промсвязьбанк», официальный спонсор – Банк ВТБ (ПАО), официальные партнеры – ПАО «Газпром», ГК «Ростех», ПАО Сбербанк, спонсор – АО «Россельхозбанк», партнеры – ПАО «ЛУКОЙЛ», Корпорация МСП, ГК «Дамате», ООО «Плодообъединение „Сады Ставрополья“». Партнер по организации – Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ).