В Польше выплатят компенсацию фермерам, понесшим убытки от ввоза украинской сельхозпродукции

Власти Польши предложат ввести минимальную цену на зерно и выплатят компенсацию фермерам, понесшим убытки от ввоза более дешевой украинской сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Роберт Телус, передает «Интерфакс».

Чиновник пояснил, что эти меры являются временными, они нужны прежде всего для того, чтобы ЕС «осознал» необходимость выработки правил и инструментов, которые «не позволят оставаться украинской продукции в Польше, а идти дальше транзитом через Европу».

Накануне, 18 апреля, Варшава по итогам переговоров с украинской делегацией согласилась разблокировать транзит зерна через свою территорию, пишет РБК. По словам первого вице-премьера Украины Юлии Свириденко, транзит украинских сельскохозяйственных товаров будет разблокирован в ночь с 21 на 22 апреля.

Глава Минсельхоза Польши сообщил, что весь транспорт с украинской продукцией, идущий через республику, будет находиться под контролем GPS-системы; каждую фуру будут сопровождать сотрудники таможенных и налоговых служб.

Ранее Варшава объявила об ограничениях на ввоз украинской сельхозпродукции, в том числе зерна, на период до 30 июня. Аналогичные меры ввели Венгрия и Словакия. Решение Варшавы последовало за протестами фермеров, вызванными тем, что украинское продовольствие, предназначенное для поставок другим странам, на деле «оседало» на территории Польши, что привело к падению стоимости местной продукции на фоне роста цен на удобрения и энергию.