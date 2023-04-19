В «Росатоме» прокомментировали информацию об американских технологиях на Запорожской АЭС

Концерн «Росэнергоатом» (входит в госкорпорацию «Росатом») не нуждается в применении американских технологий на Запорожской АЭС.

Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил советник главы концерна Ренат Карчаа.

«Нам не нужны их технологии, у нас все свое», — сказал Карчаа, добавив, что российская технология «уже давно апробирована».

Ранее стало известно, что Минэнерго США предупредило «Росатом» о наличии на ЗАЭС «ядерных технических данных американского происхождения, подлежащих экспортному контролю правительства США». Ведомство указало на то, что доступ неуполномоченных лиц к американским технологиям, «подлежащим экспортному контролю», нарушает законодательство США.

Советник главы «Росэнергоатома» подтвердил, что концерн получал письмо, отметив, что США при этом «не идут в переговорный формат». Карчаа также пояснил, что технологии, о которых идет речь, применялись американскими специалистами не на самих АЭС, а лишь в центре проектирования активных зон в Харькове.

