Инфляция вновь неприятно удивила британцев

Март в который уже раз показал, как трудно делать экономические прогнозы в такие бурные, как сейчас, времена. Инфляция в Соединенном Королевстве в первый весенний месяц неожиданно для всех осталась двузначной. Индекс потребительских цен (CPI) вырос, по данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), на 10,1%. Между тем, экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали 9,8%.

Конечно, британцев не может не радовать небольшое снижение инфляции по сравнению с февралем, когда она находилась на уровне 10,4%. Кстати, февраль стал первым месяцем снижения инфляции после трех месяцев ее роста. Причем, в октябре 2022 года она достигла 11,1%, максимума за 41 год.

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CPI вырос в марте в годовом выражении (за 12 месяцев) на 8,9%. Немногим больше был этот показатель в феврале – 9,2%.

Индекс с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья (CPIH), но без учета волатильных цен на продукты питания, электроэнергию, спиртные напитки и табачные изделия вырос за 12 месяцев на 5,7%. Таким же, кстати, был годовой рост инфляции в феврале.

В отчете ONS подчеркивается, что основной вклад в годовой рост CPIH внесли электроэнергия, газ и другие виды топлива, а также продукты питания и неалкогольные напитки. Особенно «отличились» неалкогольные напитки: цены в годовом выражении на них в марте выросли на 19,2%. Это самый большой рост за 45 лет, указывает CNBC.

После опубликования статистических данных министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что правительство вынуждено продолжить борьбу с инфляцией.

Нелегкая задача стоит перед британским центробанком - Bank of England, который в марте поднял учетную ставку на 0,25% и довел ее до 4,25%. Специалисты и инвесторы определяют вероятность повышения ставки еще на четверть процента на следующем заседании Комитета по монетарной политике, которое должно состояться 11 мая, в 72%, т.е. довольно высоко.

Несмотря на не очень радующую статистику экономисты настроены оптимистично. Они полагают, что в апреле инфляция существенно замедлится.

Инфляция, которая упорно держится выше 10%, заставила британских рабочих выйти на улицы и провести ряд мощных забастовок. Это стало одной из причин того, что в феврале британская экономика показала нулевой рост. При этом безработица к началу весны выросла до 3,8%.

Стабилизация цен на электроэнергию и энергоносители поможет во второй половине года взять инфляцию под контроль, считает стратег JPMorgan Asset Management по глобальным рынкам Хью Гимбер, но вся ситуация с «упрямой» инфляцией в Британии свидетельствует, что королевство ждет продолжительный период очень слабого роста экономики.

«Еще одно повышение ставки на 25 пунктов в мае представляется очень вероятным,- говорит он.- Борьба с инфляцией идет долго, но главное – не расслабляться. Самой большой ошибкой для финансистов будет преждевременное празднование победы».