Владимир Ефимов: инвесторы получили разрешение в ввод в эксплуатацию трех школ и детсадов, построенных по госпрограмме

Инвесторы, построившие в Москве школу и два детских садика по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), получили разрешение на ввод в эксплуатацию этих объектов. Об этом сообщил 19 апреля заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Программа по стимулированию создания мест приложения труда работает с 2020 года. В этом году девелоперы завершили строительство трех объектов образования общей площадью почти 20 тыс. кв. м. Здесь смогут трудоустроиться более 230 человек», — сказал Владимир Ефимов. Он напомнил, что всего с 2020 года власти Москвы заключили 35 соглашений, по которым девелоперы возведут 80 нужных городу объектов.

Первый из них, уже введенный в эксплуатацию, расположен на северо-западе Москвы, на улице Берзарина. Это школа, рассчитанная на 800 учеников. Реализация проекта позволила создать в районе 119 новых рабочих мест.

Другие два объекта — детские садики — построены на территории ТиНАО, уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. «Например, в поселении Сосенском, вблизи деревни Николо-Хованское, введен в эксплуатацию детский сад на 220 учащихся. В поселении Рязановском завершилось строительство детского сада, рассчитанного на 275 детей», — пояснил он. По словам Овчинского, оба проекта создадут 113 новых рабочих мест.

Напомним, городская программа стимулирования создания МПТ разработана, чтобы обеспечить комплексную застройку новых районов, так чтобы инвесторы возводили там не только жилье. По ее условиям компанию-девелопера полностью или частично освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования участка, если он также берет на себя обязательство построить объект, который будет нужен городу и создаст новые рабочие места. Участвовать в программе могут как компании, которые еще только планируют реализовать проект в столице, так и те, кто уже возводит дома в Москве. Земельные участки и проекты застройки могут находиться при этом в разных районах города. Добавим, что 2022 году у инвесторов появилась возможность увеличить объем льгот: для этого им нужно сократить срок строительства объекта.

На данный момент в программе участвуют девелоперы из структур ГК «Пионер», «ФСК», Capital Group, «РГ-Девелопмент», «Страна Девелопмент», 3S Group, «Сбер», «Самолет», «Гранель», Level Group. С некоторыми из них подписаны несколько договоров.