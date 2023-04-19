Забастовки в Европе могут привести к еще большому авиационному хаосу этим летом

Забастовки во многих европейских странах привели к резкому росту числа отмененных рейсов, задержек и снижению количества бронирований в таких городах, как Париж, — пишет агентство Reuters 19 апреля, ссылаясь на данные туристических фирм. Проблемы продолжаются, несмотря на усилия авиакомпаний избежать повторения прошлогодних сбоев.

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Согласно данным немецкой компании AirHelp, которая специализируется на претензиях к авиаперевозкам, количество отмененных и задержанных более чем на три часа рейсов в Европе в период каникул, приуроченных к западной Пасхе, с 5 по 11 апреля выросло к 2022 и 2019 годам. Наиболее заметен тренд во Франции и Великобритании.

Данные AirHelp, которые фирма предоставила Reuters, показывают, что во Франции, где сотрудники управления воздушным движением бастовали в последние недели, только 62% рейсов были завершены вовремя. Для сравнения в 2022 году показатель составлял 75%, а в 2019 году — 76%. (2020 и 2021 годы не рассматриваются при этом сравнении из-за того, что пандемия почти полностью остановила международные поездки).

На западную Пасху в 2023 году было отменено около 33,3 тыс рейсов, тогда как в 2022 году — сравнительно небольшое число 7,8 тыс. Задержанных более чем на три часа рейсов в этом году оказалось 9 тыс. по сравнению с 6,8 тыс в прошлом году.

Вице-президент итальянской компании ForwardKeys, которая анализирует бронирование билетов, Оливье Понти подтвердил эти опасения: «Ситуация быстро ухудшилась по мере того, как Франция погружалась в кризис, связанный с пенсионной реформой».

По данным ForwardKeys, к середине марта 2023 года число трансферов и запланированных рейсов через аэропорт «Шарль-де-Голль» в Париже сократилось на целых 75% к середине марта 2019 года. Оператор парижских аэропортов Aeroports de Paris подсчитал 17 апреля, что в период с января по март этого года из-за забастовок он потерял около 470 тыс. пассажиров.

В Великобритании, по данным AirHelp, забастовки также привели к сбоям в работе аэропортов по всей стране, причем аэропорты Лондона столкнулись с самыми большими задержками. Около 73% рейсов были завершены вовремя, по сравнению с 76% в 2022 году и 81% в 2019 году. Было отменено 33,7 тыс. рейсов по сравнению с 26,6 тыс. в 2021 году. При этом 10,8 тыс. рейсов (1% от их общего числа) были задержаны более чем на три часа, по сравнению с 9,5 тыс. рейсами в прошлом году.

Перебои в работе из-за продолжительной политической борьбы могут привести к росту расходов авиакомпаний, упорно трудившихся над устранением проблем в постковидную эпоху. Существует серьезное опасение того, что продолжающиеся забастовки могут привести к снижению туристического потока, который этим летом должен был восстановиться до уровня, предшествовавшего пандемии.

По данным ForwardKeys, с 16 по 23 марта билеты из Европы в аэропорту «Шарль-де-Голль» подешевели на 30% по сравнению с 2019 годом, хотя из США они подешевели всего на 8%. Это хорошо для пассажиров, не считая задержек рейсов, но плохо для авиакомпаний. Забастовки, вероятно, будут продолжаться. Президент Франции Эммануэль Макрон 15 апреля после длительной политической борьбы все же подписал крайне непопулярный законопроект о повышении пенсионного возраста, что привело в ярость профсоюзы. Они призвали к продолжению многомесячных массовых протестов, которые начались в январе этого года.

В других европейских странах наблюдаются схожие проблемы. По данным Reuters, в Германии аэропорт Гамбурга отменил все вылеты на 20 и 21 апреля из-за забастовки работников службы безопасности, организованной профсоюзом Verdi. Европейская организация по безопасности воздушной навигации ранее предупреждала, что задержки рейсов могут продолжаться и летом в северном полушарии, особенно если забастовки не прекратятся.

Исполнительный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири заявил в марте 2023 года, что произошел «скандал» из-за французских забастовок, которые заблокировали многие рейсы в воздушном пространстве Франции, нарушив авиасообщение между разными странами, включая оживленные туристические потоки между Великобританией и Испанией.

Согласно правилам защиты прав пассажиров в Европе, клиенты авиакомпаний, которые сталкиваются с многочасовыми задержками, имеют право на компенсацию, что долгое время было большой проблемой для авиакомпаний, борющихся с крайне низкой рентабельностью их бизнеса. В целом, европейские авиакомпании с целью уменьшения своих издержек последнее время все чаще заявляют, что аэропорты и другие заинтересованные стороны должны также выплачивать компенсацию потребителям.