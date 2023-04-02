Эмиратский лоукостер начал принимать оплату через СБП

Делающая вылеты из Дубая эмиратская низкобюджетная авиакомпания FlyDubai ввела для клиентов из России возможность оплаты авиабилетов с помощью системы быстрых платежей (СБП). Кроме того, Flydubai возобновила прием российских банковских карт, работающих на платежных системах Visa, Mastercard и «Мир» при условии оплаты 7-процентной комиссии.

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«У клиентов в России есть уникальная возможность оплатить бронирование с помощью системы быстрых платежей (СБП), позвонив в наш контактный центр в России», — сообщили РИА Новости в авиакомпании.

Там также заверили, что продолжают искать новые варианты для облегчения платежей российским клиентам.

Ранее ТАСС со ссылкой на российское представительство перевозчика сообщило, что Flydubai возобновила прием российских банковских карт, работающих на платежных системах Visa, Mastercard и «Мир». Для покупки билета необходимо забронировать рейс на сайте авиакомпании, выбрать опцию «Оплатить позже», связаться с российским центром поддержки Flydubai и сообщить код бронирования. Только после этого придет ссылка на оплату. В компании также предупредили, что комиссия за совершение транзакции составит 7% от стоимости билета. Кроме того, придется заплатить $5 за один сегмент перелета и сбор в размере 2 тыс. рублей за билет в экономклассе, или 4 тыс. рублей — в бизнес-классе.

