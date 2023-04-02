Госсекретарь США позвонил Лаврову по поводу задержанного журналиста WSJ

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Обсуждался, в частности, вопрос о задержании в России гражданина США, корреспондента московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже. В пресс-службе российского МИД указали, что внимание Блинкена «было обращено на необходимость уважать решения российских властей» и недопустимость нагнетания ажиотажа «с явным намерением придать этому делу политическую окраску».

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«Подчеркнута недопустимость нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать этому делу политическую окраску. С.В.Лавров особо отметил, что Э.Гершкович был взят с поличным при попытке получения секретных сведений, осуществляя под прикрытием журналистского статуса сбор данных, составляющих государственную тайну», — говорится в сообщении МИД РФ.

В пресс-службе ведомства также уточнили, что о задержании гражданина США американское посольство в Москве было уведомлено в установленном порядке, и дальнейшую судьбу журналиста теперь определит суд.

«В ходе беседы затрагивались также некоторые актуальные вопросы двустороннего характера», — добавили в МИД.

