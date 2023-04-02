«И эти люди учат жить весь мир»: Володин призвал отдать под трибунал западных политиков

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что западная политическая система деградировала, а вместе с ней и ее лидеры, которые «потеряли не только авторитет, но и стали фигурантами уголовных дел и скандалов». В своем Telegram-канале он заявил, что европейские и американские политики должны предстать перед международным трибуналом.

Статья по теме: Володин назвал три варианта противодействия решениям международного суда в России

Володин указал, что Дональда Трампа уже обвинили в многомиллионном мошенничестве, «такая же участь в будущем может ждать Байдена», так как его уже «обвиняют в коррупции на Украине с использованием своего служебного положения, а также в том, что в его доме были обнаружены секретные документы». Экс-президента Франции Николя Саркози, по словам Володина, приговорили к лишению свободы за коррупцию и попытку подкупа судьи, а Ангелу Меркель уличили в предвзятости и нарушении принципа равных возможностей для политических партий.

«И эти люди учат жить весь мир! Западная политическая система деградировала, вместе с ней и ее лидеры, которые потеряли не только авторитет, но и стали фигурантами уголовных дел и скандалов», — возмутился Володин.

При этом спикер Госдумы считает, что «они привлекаются к ответственности за куда менее серьезные преступления, чем те, которые совершили в действительности», подчеркнув, что их решения привели в свое время «к кровопролитию, разрухе, миллионам жертв и трагических судеб в Ливии, Ираке, Сирии, Афганистане, Югославии, а сегодня — на Украине».

«Европейские и американские политики, ответственные за это, должны предстать перед международным трибуналом и понести заслуженное наказание», — резюмировал Володин.

