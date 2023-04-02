«КамАЗ сорвался с цепи»: в Словакии оценили влияние антироссийских санкций

Антироссийские санкции для автомобильного предприятия «КамАЗ» стали буквально подарком, так как устранили зарубежных конкурентов на рынке РФ. Ведущий производитель тяжелых грузовых автомобилей «в последнее время сорвался с цепи», в полной мере воспользовался представившимся шансом и демонстрирует «триумф российской экономики», пишет словацкое издание Hlavné správy.

Статья по теме: «КамАЗ» заключил крупнейший в истории контракт на поставку электробусов

«Когда западные политики принимали несколько пакетов санкций против России, они не подозревали, какой позор навлекают на себя своей бесконечной глупостью. Один из прекрасных примеров триумфа российской экономики — несокрушимый тигр "КамАЗ", который в последнее время сорвался с цепи. Против таких русских тигров западные паяцы — слабаки», — считает обозреватель Карол Дучак.

Он привел данные, согласно которым доходы «КамАЗа» за 2022 год выросли на 7% до 267 млрд рублей. В 2023 году завод планирует увеличить производство до более чем 50 тыс. грузовых автомобилей. До санкций автомобильный завод использовал при производстве грузовиков высокопрочную сталь, импортируемую из-за рубежа. В этом же году было заключено соглашение с Магнитогорским металлургическим комбинатом, который готов заместить эти поставки. «КамАЗ» планирует в 2023 году выйти на рекордный доход в 300 млрд рублей и чистую прибыль в размере 5 млрд рублей. Уже к осени завод увеличит выпуск большегрузов до 220 в день, пишет обозреватель со ссылкой на заявления руководства завода.

«Антироссийские санкции Запада для автомобильного предприятия "КамАЗ" — буквально подарок. Санкции устранили его конкурентов, то есть зарубежных производителей большегрузов, на российском рынке, и компания в полной мере воспользовалась представившимся ей шансом. Она заполняет российский рынок собственными большегрузами, а кроме того, экспортирует часть продукции за рубеж. На "КамАЗе" работают лучшие менеджеры, и поэтому нет причин сомневаться, что в будущем компания добьется еще больших успехов», — резюмируется в публикации.

