Медведев пообещал Зеленскому «озеро огненное, горящее серою»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев строками из Апокалипсиса прокомментировал то, что «творят Зеленский & Co» в отношении Киево-Печерской лавры. При этом он выразил уверенность, что они «получат за все содеянное».

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«Глядя на то, что творят зеленский & Co в отношении Киево-Печерской лавры, особенно остро понимаешь, какие же они взбесившиеся ублюдки и гнусная мразь. Иного определения для них просто нет. Уверен, они предстанут не только перед судом человеческим, но прежде всего пред Его судом. И получат за все содеянное», — написал Медведев в Telegram-канале.

Далее он процитировал Апокалипсис: «И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою».

Согласно последним данным, состоявшийся в субботу суд в Киеве обязал наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ Павла отбывать круглосуточный домашний арест сроком 60 суток с электронным браслетом в селе Вороньков Киевской области в 42 км от монастыря. Служба безопасности Украины предъявила ему обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России.