Новак объявил о добровольном сокращении добычи нефти до конца года

Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки от средней добычи февраля до конца текущего года. Об этом говорится в заявлении вице-премьера РФ Александра Новака, опубликованном на сайте правительства.

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«В качестве ответственных и превентивных действий Россия реализует добровольное сокращение на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года от среднего уровня добычи февраля, определенного в соответствии с независимыми источниками», — говорится в заявлении.

Зампред правительства, курирующий вопросы топливно-энергетического комплекса РФ, отметил, что в данный момент «мировой рынок нефти переживает период высокой волатильности и непредсказуемости из-за продолжающегося банковского кризиса в США и Европе, глобальной экономической неопределенности и непредсказуемых и недальновидных решений в энергетической политике».

При этом он подчеркнул, что именно предсказуемость на мировом нефтяном рынке является ключевым элементом обеспечения энергетической безопасности.

Ранее власти РФ объявили о добровольном сокращении добычи нефти только в марте, затем срок продлили до конца июня.

В воскресенье, 2 апреля, о добровольном снижении производства (сверх обязательств по сделке ОПЕК+) сообщили еще в нескольких странах альянса, в том числе в Саудовской Аравии (на 500 тыс. баррелей в сутки с мая до конца 2023 года).