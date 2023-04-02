Паромы запустят из Сочи в турецкий Трабзон

Запуск паромного сообщения между турецким Трабзоном и российским Сочи планируется 1 мая после девятилетнего перерыва. Об этом пишет турецкое издание Yeniakit со ссылкой на главу торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркута Челеби.

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«Мы планируем подписать 6 апреля соглашения по запуску паромного сообщения. На линии Сочи-Трабзон будет задействован паром на 300 человек. Он сможет перевозить также 200 автомобилей, шесть автобусов, 12 контейнеров. Рейсы начнутся 1 мая, ворота в Россию будут открыты», — заявил Челеби.

Он уточнил, что паромное сообщение Трабзон-Сочи интенсивно осуществлялось с 1992 по 2008 годы и было полностью отменено в 2014 году. Количество паромов, которые будут задействованы на маршруте сейчас, он не назвал.



