Путин и Лукашенко поздравили с Днем единения братских народов

Президент РФ Владимир Путин направил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко поздравительную телеграмму по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, пожелав ему «крепкого здоровья и успехов, а всем белорусским гражданам – счастья и процветания». В своем поздравлении Лукашенко пожелал всем белорусам и россиянам «здоровья, счастья, благополучия и мирного неба».

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«Опираясь на добрые традиции дружбы и добрососедства, связывающие россиян и белорусов, наши страны и народы планомерно расширяют взаимовыгодное сотрудничество на всех направлениях. Энергично совершенствуются и механизмы Союзного государства», — говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.

Президент РФ также подчеркнул, что несмотря на санкции, странам удается эффективно координировать «усилия на международной арене, в сфере обороны и безопасности», а также развивать финансово-экономический и научно-технологический суверенитет.

«Время доказало прочность и неразрывность белорусско-российской дружбы, основанной на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия и поддержки, исторической общности и приверженности одним и тем же духовно-нравственным ценностям. Выполняя волю народов, мы последовательно наращиваем потенциал Союзного государства. Широкий охват сфер и глубина взаимодействия по праву позволили называть Союзное государство локомотивом интеграционных процессов на постсоветском пространстве», — говорится в поздравлении Лукашенко.

Он также отметил, что государства «совместно осваивают космос, строят атомные станции, реализуют проекты в области микроэлектроники и самолетостроения, ведут уникальные высокотехнологичные разработки». При этом самым главным достижением Лукашенко назвал «обеспечение равенства прав граждан, социальных гарантий, выплаты пенсий, возможностей трудоустройства и поступления в вузы».

