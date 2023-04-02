Силуанов назвал объем дополнительных доходов бюджета

Российский бюджет в конце марта получил дополнительные доходы в размере 2,5 трлн рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1». В это время помимо регулярных налоговых платежей поступает налог на прибыль за предыдущий год.

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«За вчерашний день в казну поступило дополнительно 2,5 трлн рублей. Да, мы видим, что идет несколько снижение нефтегазовых доходов, потому что параметры цен на энергетические ресурсы несколько отличаются от того, что заложено в бюджете. Но уверен, что все обязательства мы выполним, и в этом сомнений нет», — заявил Силуанов.

По данным системы «Электронный бюджет», на 28 марта доходы федерального бюджета составили 3,5 трлн рублей, расходы — 7,5 трлн рублей. Срок уплаты налога на прибыль за 2022 год, согласно календарю ФНС, — 28 марта. Следующее обновление данных на сайте планируется 10 апреля.