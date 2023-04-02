Совфед предложил перераспределить грузопотоки с наземного на речной транспорт

Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил принять меры по формированию нормативной базы для перераспределения грузопотоков с наземных видов транспорта на внутренний водный. Несмотря на стратегические преимущества, его доля в грузообороте не превышает 2%, говорится в письме сенаторов помощнику президента РФ Максиму Орешкину, сообщает ТАСС.

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«За время рыночных преобразований внутренний водный транспорт России понес наиболее значительные потери по сравнению с другими видами транспорта. При том, что стратегическими преимуществами внутреннего водного транспорта являются: низкая себестоимость, экологичность и безопасность перевозок; возможность перевозить крупногабаритные и тяжеловесные грузы в районы, недоступные для других видов транспорта, низкие издержки на содержание инфраструктуры, в настоящее время его доля составляет менее 2% в грузообороте по видам транспорта», — отметил глава комитета Андрей Кутепов.

Серьезной проблемой он назвал «ухудшение технического состояния судоходных гидротехнических сооружений и недостаточные темпы повышения уровня их безопасности». Кроме того, по его словам, из-за мелководных участков суда идут недозагруженные, что ухудшает экономику перевозок, конкурентоспособность внутреннего водного транспорта и снижает спрос на новые суда.

Для достижения необходимой глубины в четыре метра на магистральных водных путях Единой глубоководной системы до 2020 года должны были быть построены вторая нитка шлюза Нижне-Свирского гидроузла, Нижегородский низконапорный гидроузел на Волге, Багаевский гидроузел на реке Дон, однако эти проекты пока так и не реализованы, уточнил Кутепов.

«Одной из системных проблем внутреннего водного транспорта является слабое использование Единой глубоководной системы европейской части РФ, соединяющей Балтийское, Белое и Каспийское моря с Азово-Черноморским бассейном, и входящей в состав международного транспортного коридора "Север — Юг», — подчеркнул сенатор.

