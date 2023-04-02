Ученые нашли особенность, характерную для долгожителей

Генетики из Бостонского университета выяснили, что долгожители обладают уникальным иммунитетом, который помогает им прожить более 100 лет. У долгожителей позднее развиваются связанные со старением заболевания, а их иммунная система остается функциональной до глубокой старости, говорится в исследовании, опубликованном в eBiomedicine.

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«Долгожители обладают особым составом и активностью иммунных клеток и обладают высокофункциональной иммунной системой, которая успешно адаптировалась к болезням», — говорится в публикации.

Исследователи провели секвенирование отдельных мононуклеарных клеток периферической крови, взятых из крови семи долгожителей старше 100 лет. Их анализ подтвердил наблюдения, сделанные в предыдущих исследованиях старения.

«Иммунные профили, которые мы наблюдали у долгожителей, подтверждают гипотезу о том, что долгожители обогащены защитными факторами, которые повышают их способность выздоравливать от инфекций», — пояснила руководитель исследования, профессор, специализирующаяся на генетической эпидемиологии, Паола Себастьяни.

По мнению ученых, изучение этих иммунных клеток может помочь определить важные механизмы выздоровления от болезней и способствовать долголетию других людей.