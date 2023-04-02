Успехи значительны: Минобороны представило оперативную сводку о ходе проведения СВО

За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 103-х районах зоны проведения спецоперации. Российские военные поразили три командных пункта связи ВСУ и ликвидировали восемь украинских диверсионно-разведывательных групп, а системы ПВО сбили 11 украинских беспилотников. Потери личного состава противника составили порядка 400 человек, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики поражены командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады ВСУ. В районах населенных пунктов Петровское и Терны Донецкой народной республики поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ», — сообщил Конашенков.

На Купянском направлении, по его словам, потери противника составили до 30-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30. В районах Стельмаховки ЛНР, Двуречной, Першотравневого и Синьковки Харьковской области были пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп. На Красно-Лиманском направлении ликвидированы около ста военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная гаубица «Акация», а также одна гаубица Д-30. На Донецком направлении уничтожено свыше 210-ти украинских военнослужащих и наемников, три турецких бронетранспортера «Kirpi», три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три пикапа, а также одна гаубица «Мста-Б».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли поражение ВСУ в районах Шевченко ДНР, Левадного и Орехова Запорожской области. За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа, гаубица Д-30 и Д-20, а также американская РЛС AN/TPQ-36. Кроме того, в районах населенных пунктов Никольское ДНР и Вишневое Запорожской области обезврежены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. На Херсонском направлении были ликвидированы около 15-ти украинских военнослужащих, семь автомобилей и одна самоходная гаубица «Акация».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 405 самолетов, 228 вертолетов, 3641 беспилотный летательный аппарат, 415 зенитных ракетных комплексов, 8510 танков и других боевых бронированных машин, 1077 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4485 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9270 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.