В России увеличился средний возраст вступления в брак

Средний возраст россиян, вступающих в первый брак, за последние десять лет вырос более чем на год. По данным Росстата, возраст женщин увеличился в среднем до 23,2 лет, мужчин — до 25,4. Как пояснила ТАСС ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Алла Макаренцева, в целом по стране наблюдается общемировая тенденция к тому, чтобы откладывать формирование семьи, однако средние возрасты рождения первого ребенка остаются еще достаточно молодыми, если сравнивать с европейскими странами.

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Согласно данным Росстата, в 2012 году средний возраст женщин, которые вступали в первый брак, был на уровне 21,9 года, в 2022 году он сдвинулся до 23,2 года. У мужчин в 2012 году он составлял 24,2 года, в 2022-ом вырос до 25,4. При этом отношение к регистрации брака за десять лет изменилось незначительно. Так, в 2012 году 65,9% женщин и 60,3% мужчин считали, что регистрация обязательна, в 2022-ом их доля составила 66,1% и 56,8% соответственно.

По данным статистики за 2022 год, 30,7% российских женщин и 27,8% мужчин полагают, что брак надо регистрировать до начала совместной жизни. Пожить год-два до свадьбы считают правильным 39,4% женщин и 41,4% мужчин.

«В России в целом отмечается тенденция к откладыванию формирования семьи и рождения первенца. У нас растет возраст вступления в брак и идет усложнение матримониального поведения — то есть вступают позже в брак, но до этого, допустим, с тем же партнером может быть проживание вне брака», — отметила Макаренцева.

Она добавила, что вопрос создания семьи в России тесно связан с наличием собственного жилья, и именно из-за этой проблемы регистрация брака может откладываться. Кроме того, свадьба может задерживаться до решения родить детей. Так или иначе, средний возраст россиянок, рожающих первого ребенка, остается еще достаточно молодым, особенно если сравнивать с европейскими странами, отметила Макаренцева.

