Акции дня: бумаги «Яндекса» стремятся к плюсам

В лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже в четверг, 20 апреля вышли акции IT-компании «Яндекс». За день котировки выросли на +5,36% до 2096,2 рублей за штуку.

Трейдеры покупали акции в ожидании отчета компании за первый квартал 2023 года. «Из краткосрочных драйверов роста можно выделить ожидания публикации 27 апреля финансового отчета за I квартал 2023 г. В среднесрочной перспективе, динамика акций во многом будет завесить от процедуры реорганизации компании, в рамках которой произойдёт разделение бизнеса на российский и международный сегмент. Полагаю, что в условиях неопределенности сильные операционные результаты бизнеса будут не так сильно интересовать инвесторов, как параметры будущего разделения IT-гиганта», - прокомментировал инвестиционный стратег "Алор Брокер" Павел Веревкин.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +1,20% до 2637,85 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,40% до 1018,6 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 21:41 мск составила 81,04 долларов за баррель (-2,50%). Российская валюта укреплялась – 81,52 руб. за доллар.