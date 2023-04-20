S&P 500 не выехал на банках

Вчера основные фондовые индексы США продолжали невнятные колебания около нуля: текущие новости и данные, поступающие от компаний в ходе сезона отчетности, уравновешивали друг друга. В них могли найти поводы для оптимизма как быки, так и медведи.

Nasdaq Composite прибавил за день 0,03%. S&P 500 потерял 0,01%, а Dow Jones Industrial Average – 0,23%. Индекс волатильности VIX упал до минимума с ноября 2021 года.

Второй день подряд S&P 500 и Nasdaq показывают движение менее чем на 0,1%. «Кажется, мы застряли в этом диапазоне с теми людьми, которые думают, что грядет рецессия, и теми, кто думает, что будет ‘мягкая посадка’ экономики», – говорил вчера Reuters партнер Cherry Lane Investments Рик Меклер.

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Медвежий аргумент

Еще в начале торгов статистика, пришедшая из-за океана, сообщила о неожиданно высокой инфляции в Великобритании. Это наводило участников рынка на неприятные аналогии, несмотря даже на то, что последние данные показывали снижение темпов роста потребительских цен в США.

Шансы на более жесткую политику ФРС, казалось, выросли – подскочила и доходность облигаций, толкая акции вниз. Перспективы более высоких ставок и более глубокого экономического спада для многих в последнее время практически неразделимы.

Подразумеваемая срочным рынком вероятность подъема ставки на следующем заседании ФРС, по данным CME, выросла до 84%. Всего месяц назад она равнялась 20%.

Рынок все еще верит в то, что это будет последнее повышение ставки, но сомнения растут. Вероятность еще одного ее подъема в июне вчера достигла 30,3% против нуля месяцем ранее. Еще недавно рынок надеялся на переход к снижению ставки в начале лета, но теперь склоняется, скорее, к осени.

Этому поспособствовало и то, что накануне президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что Уолл-стрит, мол, очень увлечена идеей о наступлении месяцев через шесть рецессии, но ее не будет. Он считает необходимым поднять ставку до 5,5–5,75% с нынешних 4,75–5% и долго удерживать ее на этом уровне. Это означало бы три подъема по 25 б.п., первую паузу только в сентябре и переход к снижению ставки никак не раньше 2024 года.

Новости для быков

Но вчера появились и аргументы для менее «ястребиного» крыла ФРС. Буллард отрицает то, что банковский кризис будет иметь достаточно серьезные последствия для экономики, хотя статистика и показала снижение кредитования. Но опубликованная вчера «Бежевая книга» ФРС показала, что его влияние уже просматривается.

Согласно ей, в течение месяца после банкротства Silicon Valley Bank условия кредитования ужесточились. Мгновенно на экономической активности это отразиться не могло – неудивительно, что она «мало изменилась за последние недели». Но местами ситуация выглядит, мягко говоря, не очень.

ФРБ Сан-Франциско отметил, что в его округе «кредитная активность значительно снизилась в последние недели» на фоне высоких ставок и неопределенности в банковском секторе. Он сообщил о заметном ужесточении стандартов кредитования. Ряд банков решил сократить объемы кредитов, особенно для новых клиентов.

А ФРБ Канзас-Сити, например, сообщил: «После недавней волатильности финансового рынка большинство контактов отметили, что кредитование для развития коммерческой недвижимости почти полностью недоступно».

ФРС также сообщила, что существующие и запланированные проекты в разных секторах были отложены или отменены из-за более высоких затрат на финансирование и ограниченного доступа к кредитам. Если эта ситуация продолжит развитие, то, по мере движения экономики в сторону рецессии, позиция регулятора вполне способна измениться. Так что рынок может и не ошибаться, прогнозируя, вопреки заявлениям ФРС, снижение ставки летом–осенью.

Недолгая игра на повышение

Но это дело не близкое, а пока быки попытались отыграть версию об улучшении ситуации с оттоком вкладчиков из банков. Поводом стало сообщение регионального банка Western Alliance о том, что с 31 марта по 14 апреля на его счета добавилось $2 млрд.

И хотя это лишь треть от потерянных им в первом квартале 11% депозитов, это смогло стать, как минимум, поводом для закрытия «шортов». Но кто-то, похоже, и впрямь поверил, что плохие новости закончились. Изрядно перепроданные за месяц акции Western Alliance взлетели на 24%.

Подскочили в цене и многие другие региональные банки. Так, акции многострадального First Republic Bank прибавили 12,4%, став лидером в S&P 500. А SPDR S&P Regional Banking ETF подскочил на 3,94%.

Но выйти S&P 500 в плюс это не помогло. Его тянули вниз Tesla, UnitedHealth, Walt Disney, Netflix и другие. А сам взлет акций банков продолжения иметь уже не будет.

После окончания основной торговой сессии должна была выйти отчетность Zions Bancorporation – оптимисты, не дожидаясь ее, подняли эти акции на 7,4%. Вечером они кусали локти – на постмаркете бумага рухнула на 4,7%. Прибыль банка оказалась ниже ожиданий, да и депозиты упали на 3% до $69,2 млрд.

Citizens Financial сообщила, что ее депозиты сократились в первом квартале на $7,5 млрд или на 4,7%. Эти акции вечером потеряли 2%. First Republic упал на 1,6%. Ушли вниз и акции ряда других, в том числе крупных, банков, а фьючерсы на фондовые индексы США углубились в «красную зону». Для настоящего ралли топлива пока все же нет.

