Артемовск может стать направлением для наступления ВСУ

Артемовск продолжает оставаться наиболее горячей точкой всей зоны СВО. Сегодня российские штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника в западной части города; войска ВДВ при этом пресекали попытки противника контратаковать на флангах и подтягивать резервы, сообщило Минобороны.

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Телеграм-канал «Военкоры "Русской весны"» опубликовал информацию, согласно которой украинская армия потеряла контроль над трассой Артемовск — Часов Яр, а российские войска в результате ожесточенных боев уже отбросили части ВСУ за железную дорогу.

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«Российские войска ведут штурмовые действия с разных направлений», — говорится в сообщении информресурса.

Ситуацию на фронтах ДНР «Эксперту» прокомментировал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. Он не исключает, что Артемовск может стать целью крупного украинского наступления.

«Сегодня аналитика, особенно на Западе, как раз и рассматривает такую возможность (наступления ВСУ на артемовском направлении — Ред.). Тем более, что после решения Зеленского не сдавать Артемовск там произошло огромное насыщение (частями ВСУ — Ред.), десятками тысяч стали бросать туда военнослужащих, — сказал Кошкин. — И это привело, в определенной степени, к перекосу. То есть, если раньше мы на Юге видели увеличение украинской группировки, а из Артемовска ВСУ уже выходили группами — мы видели эти ролики, — то на сегодняшний день при наличии уже мощнейшей по численности группировки там, плюс при насыщении ее соответствующим вооружением, киевское руководство вполне может попробовать развить именно там успех.»

По мнению эксперта, столь непримиримая позиция Киева в отношении удержания Артемовска любыми средствами зиждется на необходимости выглядеть состоятельным в военном отношении перед лицом коллективного Запада, с конечной целью получения оттуда новых траншей.

«Дело в том, что завтра — Рамштайн (совещание военных представителей стран НАТО, традиционно проводящееся на базе Рамштайн, куда допускают представителей Украины — Ред.). И опять Киеву надо просить деньги. И если сегодня, представьте, сдали бы Артемовск, то все это выглядело бы в глазах Запада не очень оптимистично. Особенно накануне готовящегося “контрнаступления”, когда Киеву надо его подкрепить теми танками, самолетами, артиллерийскими боеприпасами, на которые он надеется. Завтра на Рамштайне можно сказать: "Артемовск все равно стоит. Неважно, что перерезали дорогу, это русские так говорят, а мы говорим, что ничего не перерезали". То есть, именно политическая целесообразность заставляет Зеленского настаивать на удержании Артемовска», — пояснил политолог.

Вместе с тем, продолжил Кошкин, если такая попытка (наступление ВСУ через Артемовск) будет предпринята, то российские войска имеют возможности для нейтрализации угрозы этого наступления.

«Мы сейчас очень серьезно контролируем места возможного сосредоточения живой силы и боевой техники ВСУ. И если это направление станет угрожающим, то мы отреагируем соответствующим образом. Мы уже реагируем, мы там все уже "накатали", мы освобождаем город, выдавливаем противника. Это есть тактическая инициатива и тактический успех, и противник боится развития этого успеха», — сказал в заключение эксперт.