Бывшая лизинговая «дочка» ушедшего из России американского производителя сельхозтехники John Deere сменила бренд на Fleet Finance

Лизинговая компания инвестгруппы «Инсайт» бизнесмена Авета Миракяна, ранее работавшая под брендом John Deere Financial, возобновляет финансирование сделок под новым брендом Fleet Finance, сообщили в «Инсайте».

Смена юридического наименования компании произойдет в течение ближайшего месяца. В настоящий момент компания называется ООО «Джон Дир Файнэншл».

Инвестиционная группа «Инсайт» приобрела 100% долю в лизинговой компании ООО «Джон Дир Файнэншл» 28 февраля 2023 года у американской корпорации Deere&Company, предварительно получив согласование Правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Лизинговая компания более 10 лет оказывает услуги лизинга техники и оборудования в агропромышленном комплексе, строительной и лесозаготовительной отраслях. В портфеле компании 60% занимает сельскохозяйственный бизнес, 40% делят строительный и лесозаготовительный сегменты.

Ранее инвестгруппа «Инсайт» также купила лизинговую дочернюю компанию Siemens – ООО «Сименс Финанс». Она впоследствии была переименована в ООО «Дельтализинг» и оказывает услуги под одноименным брендом.

Ранее глава инвестиционной группы «Инсайт» Авет Миракян в интервью Frank Media рассказывал, что задача группы – построить на базе «Инсайта» лизинговый холдинг, который объединит именно лизинговые компании с разными компетенциями. «Откройте список кэптивных лизинговых компаний, где есть иностранные имена, — этот весь список в точности соответствует нашему списку потенциальных приобретений», - отмечал он.