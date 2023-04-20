Экс-замминистра культуры арестовали по делу о хищении 200 млн руб. через «Пушкинские карты»

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего заместителя министра культуры РФ Ольгу Ярилову, обвиняемую в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Басманным районным судом Москвы 19 апреля 2023 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яриловой Ольги Сергеевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), сроком до 16 июня 2023 года. В удовлетворении ходатайства обвиняемой и стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста отказано», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы судебной инстанции.

Бывшей чиновнице грозит до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ольга Ярилова была задержана в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 млн руб. через программу «Пушкинская карта». По версии следствия, в 2022 году Виктор Якубов, Эмиль Гурбанов и Илья Сафонов, используя выпущенные оператором проекта — АО «Почта Банк» — фиктивные «Пушкинские карты», обманули работников финансовой организации и Минкульта, похитив свыше 200 млн руб. Для этого злоумышленники произвели массовое приобретение билетов, при том что никаких культурно-массовых мероприятий проведено не было. На имущество обвиняемых стоимостью более 100 млн руб. наложен арест, все трое содержатся под стражей с января.

Ярилова заняла должность заместителя министра культуры в 2018 году. В сентябре прошлого года она покинула этот пост по собственному желанию.

Программа «Пушкинская карта» стартовала в сентябре 2021 года. Ее участники, которыми могут стать молодые люди от 14 до 22 лет, имеют возможность оплачивать с помощью карты посещение театров и музеев, а также ходить на концерты и в кинотеатры. Номинал «Пушкинской карты» составляет 5 тыс. руб. в год.