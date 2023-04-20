Эксперты: компенсация затрат на лизинг для предприятий МСП – эффективный инструмент

Власти Москвы начали субсидировать часть лизинговых платежей малым и средним предприятиям столицы. Теперь ставка по договорам финансовой аренды составит 3%. Как считают эксперты, такая мера поддержки будет положительно оценена всеми участниками рынка.

Предприятия столицы могут оформить льготные ставки на покупку оборудования, регистрацию прав на результаты интеллектуальной деятельности, строительство или реконструкцию промышленной инфраструктуры. Ранее власти Москвы также снизили ставку по льготным инвестиционным кредитам до 3% и упростили их получение. Как рассказал мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале, с января по март 2023 года 21 компания оформила льготные инвесткредиты на сумму 24,8 млрд рублей.

«Поддержка лизинга как инструмента модернизации и расширения производственных фондов для предприятий реального сектора – это крайне важно и эффективно. Малым и средним предприятиям зачастую сложнее получить кредиты в силу того, что у них небольшие и вообще отсутствуют залоги. В данном случае лизинг сильно помогает им профинансировать свою производственную деятельность, основные средства, оборудование. Однозначно, такая инициатива будет только приветствоваться, при чем всеми участниками рынка», - считает председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам, гендиректор АЦ «БизнесДром» Павел Самиев.

Субсидирование процентной ставки по договорам лизинга для предприятий Москвы – это эффективный инструмент, уверен независимый экономист Андрей Бархота. «Во-первых, лизинг зачастую еще более востребованный механизм финансирования промышленных предприятий, нежели кредитные линии. Во-вторых, рыночная ставка по договорам лизинга может составлять 8-15%. Субсидируемая Правительством Москвы ставка в 3% способна сократить ежемесячные платежи лизингополучателей на 15-30%. Снижение долговой нагрузки позволяет высвободить ресурсы для финансирования расширения производственной деятельности и выпуска готовой продукции», - сказал он.

Как напомнил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, программа льготного инвестиционного кредитования работает с марта 2022 года.

«Инструмент стал еще более актуальным, так как столичные инвесторы перешли в активную фазу развития производственных площадок. В свою очередь использование льготных кредитов позволит им делать это гораздо быстрее и поможет занимать все больше освободившихся на отечественном рынке ниш. Кроме инвесткредитов, Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставляет столичным предприятиям целевые займы, одна из таких программ направлена на развитие экспорта. За пять лет город одобрил восемь заявок от семи столичных предприятий на сумму 1,3 миллиарда рублей», – добавил вице-мэр.