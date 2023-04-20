Потребление газа в Европе резко упало

По данным Eurostat, потребление газа в Европе в августе 2022 – марте 2023 годов упало на 17,7% по сравнению со средним показателем за пять последних лет. Это даже больше, чем требовали еврочиновники от европейцев летом прошлого года (15%), когда Европа со страхом ждала зиму, отмечает Financial Times .

Эксперты единодушны во мнении: даже при наличии решимости Европа едва ли смогла бы выполнить поставленные Еврокомиссией задачи по экономики «голубого топлива» без помощи погоды. Удача в виде теплой зимы в этот раз явно оказалась на стороне Старого Света. Кроме этого, на потреблении газа, конечно, сказалось снижение экономической активности на континенте и переход к альтернативным видам топлива и энергии, которые последовали за резким скачком цен в начале прошлого года.

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«Дело не только в погоде,- говорит главный экономист немецкого инвестиционного банка Berenberg Хольгер Шмидинг.- Энергоемкие компании снизили производство, домохозяйства начали экономить энергию. К этому также следует добавить переход к другим видам топлива».

По данным Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA), только в этом году немецкие домохозяйства и мелкий бизнес сократили потребление газа по сравнению с пятью предыдущими годами на 17,2%. При этом крупная промышленность показала еще более высокий результат - сейчас она потребляет «голубого топлива» меньше на 18,8%.

По мнению Хеннинга Глоштейна из консалтинговой компании Eurasia Group, важную роль в успешной экономии газа, которую он оценил приблизительно в 60%, сыграл переход на другие энергоносители. Остальные 40% снижения потребления, считает он, обеспечили прямая экономия домохозяйств, т.е. немецких бюргеров, и относительно теплая погода. Кстати, Глоштейн полагает, что часть «привычек», приобретенных прошедшей зимой, теперь навсегда сохранится в поведении немцев.

Спрос в Евросоюзе на газ, уверен Хеннинг Глоштейн, продолжит снижаться, хотя, конечно, значительно медленнее, чем в последние восемь месяцев. Дальнейшее падение спроса благодаря повышению эффективности производства и введению в строй новых проектов возобновляемой энергии в текущем году он оценил в 3-5%.

Брюссель сумел снизить долю российского газа в газовом балансе объединенной Европы к концу прошлого года до 16% с 37% в марте.

В рамках дальнейшего снижения потребления газа правительство ФРГ на этой неделе объявило о запрете с 2024 года новых систем отопления, работающих на нефти и газе. Поставлена цель довести количество систем, работающих на возобновляемой энергии, как минимум до 65%.

Сокращение потребления газа, которое превзошло поставленные властями задачи, способствовало снижению цен и сохранению более половины газа в подземных газовых хранилищах (55,7%), что, по данным Gas Infrastructure Europe, на 20% выше среднего показателя за пять последних лет. Главные европейские газовые фьючерсы TTF снизились приблизительно с 75 евро за МВт-час (788 евро за тысячу кубов газа) в конце декабря почти до 40 евро сейчас. Напомним, что в конце августа цена газа достигла максимума – 343 евро за МВт-час, что в пересчете на нефть эквивалентно более чем 500 долларам за баррель! Сейчас цены несмотря на сильный (80%) обвал за последние 8 месяцев все равно остаются выше допандемических показателей. В 2019 году средняя цена МВт-час составляла ок. 15 евро. Кстати, падение цен на газ помогло в целом обуздать и инфляцию на континенте с 10,6% в октябре прошлого года до 6,9% в марте этого года.