«Газпром» выступил за поэтапное введение свободных оптовых цен для внутреннего рынка

Компания «Газпром» предлагает правительству постепенно вводить свободные цены на газ для промышленных потребителей в отдельных российских регионах.

Газовый гигант, столкнувшийся с резким падением экспорта после начала СВО, стремится увеличить доходы от продаж на внутреннем рынке, пишет «Коммерсантъ».

Инициативу озвучил на заседании комиссии госсовета зампред компании Виталий Маркелов, указавший на то, что отрасль «должна сместить фокус с экспортно ориентированной модели на внутренний рынок».

Отмечается, что независимые производители газа — «Роснефть» и «НоваТЭК» — имеют возможность предоставлять потребителям скидку, в то время как «Газпром», чья доля на внутреннем рынке составляет около 63% (377 млрд кубометров в 2021 году), обязан продавать газ по установленному ФАС тарифу всем потребителям, в том числе в регионах, где этот тариф не покрывает затрат компании.

По мнению Маркелова, независимые производители забирают себе высокодоходные регионы и вытесняют «Газпром» с рынка, поэтому ценовую дискриминацию в отношении компании нужно устранить. На необходимые изменения рынку потребуется один-два года, считает топ-менеджер.

Как сообщает издание, также холдинг выступает за введение сезонной дифференциации оптовых цен на газ и увеличение диапазона их колебаний до 10−20% от уровня тарифа «для формирования уровня цен, превышающего регулируемые».

«Газпром» за последние годы нарастил мощности по добыче примерно до 560−580 млрд кубометров в год, однако из-за рухнувшего экспорта в 2022-м добыча компании упала на 20%, до 412,6 млрд кубометров; в условиях отказа Европы от газа из РФ в 2023 году объем свободных производственных мощностей может составить до 150 млрд кубометров. Вместе с тем независимые производители в 2022 году увеличили свою добычу — таким образом, «Газпрому» в любом случае придется конкурировать с независимыми поставщиками, чтобы продать дополнительные объемы газа на внутреннем рынке, указывается в статье.

В «Газпроме» от комментариев отказались, отмечает издание; «Роснефть» и «НоваТЭК» на запросы газеты не ответили.