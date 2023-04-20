Глава ЦБ озвучила бесплатный лимит для цифровых кошельков

Переводы в цифровых рублях для россиян будут абсолютно бесплатны, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. При этом будет установлен лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублями в размере 300 тыс. рублей в месяц, что почти втрое больше, чем через Систему быстрых платежей (СБП), подчеркнула она.

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«Мы хотим скорее войти в пилот по цифровому рублю. После анализа его результатов мы сможем предложить цифровой рубль уже большему кругу желающих. Переводы в цифровых рублях будут для людей абсолютно бесплатны. Мы определили сумму в 300 тысяч рублей в месяц для пополнения цифрового кошелька. Это уже за пределами пилота. Всю эту сумму, а также любые другие остатки на кошельке, например, если вы получили цифровые рубли от кого-то еще, можно будет переводить себе или другому человеку без процентов. То есть это как минимум в три раза больше, чем сейчас в СБП», — рассказала Набиуллина.

Глава ЦБ также напомнила, что цифровой рубль – это средство для платежей и расчетов, но не для сбережений. На них не будут начисляются проценты и в них не будут выдаваться кредиты.

