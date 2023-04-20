Инфляционные ожидания россиян вернулись на докризисный уровень

В апреле инфляционные ожидания населения на год вперед снизились до 10,4% с 10,7% в марте и вернулись в диапазон, в котором они находились в период низкой инфляции 2017–2020 годов. При этом ценовые ожидания предприятий на ближайшие три месяца возросли, следует из комментария Банка России.

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«Ожидания относительно будущей динамики цен в апреле изменялись разнонаправленно. Инфляционные ожидания населения на год вперед, по данным опроса ООО "инФОМ", в апреле 2023 г. снизились и вернулись к верхней границе диапазона со второй половины 2017 по 2020 год. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 10,4%, на пять лет вперед – 9,9%. Краткосрочные ценовые ожидания предприятий возросли до 4,3%», — говорится в комментарии ЦБ.

Наблюдаемая населением годовая инфляция в апреле выросла до 14,9% (+0,6% к марту). В частности, увеличилась обеспокоенность респондентов ростом цен на мясо, лекарства, яйца, электронику, бытовую технику, одежду и обувь.

Индекс потребительских настроений повышался шесть месяцев подряд и достиг в апреле 105,9 пункта (+2,1 пункта к марту). Его уровень вернулся к значениям первой половины 2018 года, отметил регулятор. Кроме того, в апреле впервые за полгода снизилась склонность россиян к сбережению. Доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, уменьшилась до 52,6% (-4,7% к марту). Доля тех, кто предпочитает приобретать дорогостоящие товары, возросла до 30,1% (+4,9% к марту). Выросло и количество россиян, предпочитающих хранить свои сбережения на счете в банке (39%, +2% к марту). Доля респондентов, предпочитающих держать сбережения в наличной форме, снизилась на 4%, до 32%.

