Пакистан разместил первый заказ на российскую сырую нефть со скидкой в рамках нового соглашения, заключенного между Исламабадом и Москвой.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра нефти страны Мусадика Малика. Сообщается, что один груз должен быть пришвартован в порту Карачи в мае.

В соответствии с соглашением, Пакистан будет покупать у России только сырую нефть, при этом ожидается, что импорт достигнет 100 тыс. баррелей в день, рассказал чиновник. «Наши заказы поступили, мы их уже разместили», — проинформировал Малик. Министр утонил, что пакистанская компания Refinery Limited (PRL) проведет пробную переработку российской нефти, за ней последуют Pak-Arab Refinery Limited (PARCO) и другие нефтеперерабатывающие заводы.

Для испытывающего острую нехватку наличности Исламабада, который столкнулся с глубоким кризисом платежного баланса, импорт сырья составляет значительную часть внешних платежей. По данным аналитической компании Kpler, в прошлом году Пакистан импортировал 154 тыс. баррелей нефти в день; показатель не изменился по сравнению с 2021 годом.

Большая часть сырой нефти в Пакистан была поставлена Саудовской Аравией и ОАЭ. Если поставки российской нефти в страну достигнут ожидаемого объема, доля поставок ближневосточных игроков серьезно сократится, пишет автор заметки.

Малик обратился к Москве с предложением провести переговоры по поставкам российской нефти в конце прошлого года. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов приезжал в Исламабад с делегацией для проведения переговоров по сделке с Пакистаном в январе этого года; по итогам визита он заявил, что экспорт нефти со скидкой в эту страну может начаться после марта.

Договоренность с Пакистаном открывает для РФ, перенаправляющей поставки с Запада, новый рынок сбыта сырой нефти и способствует росту продаж энергоресурса в Индию и Китай. Агентство отмечает, что Дели и Пекин платят за российское сырье больше установленного Западом в рамках санкций против Москвы предела в $60 долларов за баррель.