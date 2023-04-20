Кабмин навязывает промышленникам штрафы за грязный воздух

Параллельно с этим предприятиям хотят обрубить возможность компенсировать это превышение с помощью других экологических программ: ее предлагается вообще исключить из законодательства.

С одной стороны, власти преследуют правильную цель сохранения экологии. С другой — ввод новых штрафов и резкий отказ от компенсаций кажется странным. Уже год как страна живет в условиях беспрецедентных иностранных санкций и запрета на ввоз западного оборудования, на которое ориентировались промышленники в проектах эко-модернизации. Десятки из них теперь могут оказаться перед выбором: остановить производство после того, как квоты будут выбраны, или же заплатить значительные штрафы и, вероятно, «похоронить» программу по модернизации на ближайшие годы.

Напомним, в 2020 году в рамках нацпроекта «Экология» в России запустили эксперимент по квотированию выбросов в атмосферу. В список пилотных территорий тогда включили 12 городов, в основном — крупные промышленные центры Сибири и Урала, такие как Новокузнецк, Красноярск и Братск. Проект «Чистый воздух» направлен на улучшение жизни россиян, которые проживают в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферы. А именно планировалось к 2025 году сократить уровень вредных выбросов в атмосферу на 20% (по сравнению с 2017 годом).

Идея ввести оборотные штрафы начали появилась еще некоторое время назад. Они задумывались как мотивация для промышленников на пути к экологической цели, заявленной на федеральном уровне. Зарубежные санкции, введенные в отношении России в 2022 году, фактически сорвали эти планы. После обсуждения с бизнесом сроки завершения эксперимента сдвинули на два года: с конца 2024 на конец 2026 года. В свою очередь, владельцы производств подтвердили планы по экологической модернизации. Общий объем инвестиций, заявленный в эти проекты, достиг 830 млрд рублей, озвучивал руководитель проектного офиса федпроекта «Чистый воздух» Максим Корольков.

Помочь в этом власти решили также финансово, запустив льготные целевые займы (под 1-3% годовых) на проекты, связанные с экологической модернизацией заводов. Денег дали и регионам: им в 2022 году из федерального бюджета выделили 21 млрд на газификацию частных жилых домов и модернизацию угольных котельных, а также на замену общественного транспорта на газомоторный.

Однако перенос сроков эксперимента на практике, кажется, оказался простой формальностью. 19 апреля вице-премьер Виктория Абрамченко напомнила: топ-менеджерам предприятий из городов, включенных в эксперимент, нужно выполнить взятые на себя обязательства. «Для установления ответственности за недостижение квот выбросов по поручению президента правительство подготовило законопроект о введении административной ответственности в виде оборотных штрафов. В ближайшее время планируем внести его в Госдуму», — добавила вице-премьер.

Подробностей о размерах штрафов в этот раз не озвучили, но ранее сообщалось, что он будет зависеть от масштаба и может 5-10% от годовой выручки компании. Похоже, что запустить этот процесс власти готовы уже в ближайшее время. Во всяком случае, к 2025 году заводы оснастят автоматикой, которая будет контролировать превышение выбросов в атмосферу. А Росприроднадзор наделили правом контролировать, соблюдают ли промышленники квоты и штрафовать их за нарушения.

Параллельно с этим уже 20 апреля Госдума намерена рассмотреть сразу в двух чтениях (включая третье окончательное) поправки, которые отменяют возможность провести компенсационные мероприятия в сфере экологии, если заводу не удалось снизить выбросы в рамках квот. Такую компенсацию, пока еще закрепленную законом, промышленники называют балансом между желанием власти оздоровить атмосферу в городах и сроками, в которые это сделать реально.

Позицию бизнеса накануне озвучил российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), глава которого Александр Шохин попросил премьера Михаила Мишустина и спикера Госдумы Вячеслава Володина отложить рассмотрение законопроекта. Отмену компенсационных мероприятий президент РСПП называет искажающей всю суть эксперимента по квотированию выбросов. «С принятием законопроекта задача, стоящая перед промышленными компаниями, будет сформулирована принципиально иначе: достичь установленных квот вне зависимости от наличия технической возможности для этого», — полагает глава союза. Такими поправками промышленников лишат возможности соблюсти требования законодательства (в виде компенсаций), добавляет Александр Шохин. Проще говоря, в ближайшее время промышленникам не останется ничего, кроме того как только платить.

Пока что до завершения эксперимента остается меньше четырех лет. Это вдвое меньше нормального инвестиционного цикла для отраслей тяжелой промышленности. Промышленные компании России потеряли доступ к западному оборудованию и пока не нашли аналогов. Поправки в закон фактически установят отрасли заведомо неисполнимые требования, указывает глава РСПП. «Даже в случае, если установленные квоты выбросов технически достижимы, любые возможности обеспечить их соблюдение (за исключением физического сокращения объемов производства) <…> не будут возможны на столь ограниченном временном интервале», — подчеркивает Александр Шохин. Он также призвал обсудить этот проект закона с бизнес-сообществом.

Добавим, что с сентября 2023 года в России планируется запустить второй этап эксперимента по квотам на выбросы. Список городов расширят еще на 29 единиц, включив в него, в том числе, Барнаул, Уссурийск, Ангарск, Свирск и Кемерово. Целью этого этапа будет вдвое сократить к 2030 году количество опасных загрязняющих выбросов (по сравнению с показателями 2020-го). То есть список заводов, которые негативно воздействуют на атмосферу, также значительно расширят.