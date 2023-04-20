Кеннеди-младший обнародовал скрытую правду об Украине

В Вашингтоне замалчивается тот факт, что российской армии на Украине невозможно противостоять.

Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил Роберт Кеннеди-младший – племянник 35-го президента США Джона Кеннеди.

По словам политика, объявивший о выдвижении своей кандидатуры на пост главы Белого дома, «русские борются в соотношении от семи к одному до восьми к одному, мы не можем противостоять им».

При этом он считает украинский конфликт огромной проблемой для США, так в геополитическом плане он ускоряет сближение РФ и КНР, что для Соединённых Штатов является худшим исходом.

Как ранее писал «Эксперт», профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен заявил, что отправка военнослужащих США на Украину в качестве инструкторов для ВСУ создает для Вашингтона известные риски. При этом он отметил, что обучающую подготовку на Украине проводят более американских военнослужащих и 97 бойцов спецназа НАТО.

