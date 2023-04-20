Холдинг Эн+ запустит в России сеть отелей под брендом Legenda

Компания Эн+, производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой энергии, объявила о запуске собственной сети отелей под брендом «Легенда» (Legenda Hotels). Под новым названием объединят уже существующие отели и построят новые. Строить их планируется в наиболее популярных у туристов российских регионах, сообщила 19 апреля пресс-служба Эн+.

«Россия – уникальная страна с точки зрения возможностей для туристического отдыха, привлекающая ежегодно более 63 млн. человек. Уверены, что их число будет расти. В том числе и за счет развития новых направлений и туристической инфраструктуры, включая современные отели, отвечающие мировым стандартам комфорта и безопасности», — прокомментировала Елена Фролова, генеральный директор компании «Группа отелей Легенда» (входит в Эн+), которая займется развитием туристического направления.

По ее словам, новые отели будут иметь категорию 4*, чтобы гарантировать гостям высокое качество сервиса. «Группа отелей Легенда» занимается девелопментом и ведет туристический бизнес «под ключ»: начиная с маркетингового анализа и концепции и заканчивая проектированием, строительством, вводом в эксплуатацию и операционной деятельностью.

На данный момент в портфеле компании около 20 объектов, в их числе эко-курорты «Гладенькая», «Гора Соболиная», аэроотель в Красноярске, отели на Сахалине («Легенда» и «Пасифик Плаза»). В основном проекты группы сконцентрированы в Сибири.

«Мы растем и развиваемся, и достигли этапа, когда готовы объединить все наши объекты под одним брендом. Уверена, что многолетний опыт в туристическом и отельном бизнесе и профессиональные компетенции команды позволят держать марку бренда в любой точке на карте России», — подчеркнула Елена Фролова.

Добавим, холдинг Эн+, основанный промышленником Олегом Дерипаской, объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,5 ГВт и алюминиевые производства годовой мощностью 3,8 млн тонн (через контрольную долю в РУСАЛе). Выручка холдинга в 2022 году превысила 16,5 млрд долларов США.