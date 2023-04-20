«Киви», который летает только в тени «орла»

Новозеландский доллар снизился в четверг на 0,75%, до 0,615 доллара США — самого низкого уровня более чем за месяц — после того, как данные по инфляции в стране вышли ниже, чем ожидалось. Кроме того, трейдеры начали прогнозировать, что Резервный банк Новой Зеландии может вскоре объявить о завершении агрессивного цикла ужесточения монетарной политики.

Официальные данные показали, что годовая инфляция в стране снизилась в первом квартале до 6,7% (по сравнению с 7,2% ранее) из-за слабого роста цен на жилье и транспорт. Тем временем центральный банк повышал процентные ставки на протяжении 11 заседаний подряд, подняв ставку наличности в общей сложности на 500 б.п. с октября 2021 года и доведя стоимость заимствований почти до 15-летнего максимума в 5,25%.

В этом году ожидается резкое охлаждение экономики Новой Зеландии на фоне высокой инфляции и повышения процентных ставок, а замедление спроса на товары страны за рубежом также усиливает это давление. Резервный банк тоже не остается в стороне, ужесточая денежно-кредитную политику. Все это может повлечь за собой серьезные экономические трудности для островного государства в ближайшей перспективе.

В то же время доллар США сохранил темпы подъема — его индекс остался на отметке 102 после публикации сильных банковских отчетов США, в свою очередь усиливших ожидания того, что ФРС будет дольше придерживаться жесткой денежно-кредитной политики. По оценкам Reuters, центральный банк США в мае повысит ставки окончательно на 25 б.п., а затем сохранит их неизменными до конца года.

Второй из слабейших

Из опубликованных сегодня данных стало ясно, что темпы роста потребительской инфляции в Новой Зеландии замедлились в первом квартале нынешнего года до 6,7% г/г с 7,2% г/г, отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин. Снижение этого показателя превзошло ожидания рынка, которые предполагали уровень 6,9% г/г. Замедление инфляции было зафиксировано и в квартальном сопоставлении.

Первоначальной реакцией рынка на эти новости стало снижение курса NZD, так как, по мнению инвесторов, они приблизили завершение цикла повышения процентной ставки Резервным банком Новой Зеландии (с августа 2021 г. она выросла с 0,25% до 5,25%). Предполагается, что последним в цикле может стать майское повышение ставки на 0,25%.

С начала года новозеландский доллар подешевел против американского на 2,8% и стал второй самой слабой валютой в сегменте G10 после норвежской кроны, отмечает аналитик. Причиной слабой динамики NZD продолжают выступать два негативных фактора: во-первых, в последние годы (после начала пандемии Covid-19) наблюдалось заметное ухудшение счета текущих операций Новой Зеландии. А во-вторых, ухудшились и так называемые «торговые условия» (соотношение импортных и экспортных цен).

В ближайшей перспективе, полагает Олег Сыроваткин, новозеландский доллар может продолжить консолидироваться против валют G10 неподалеку от текущих уровней, так как драйверов для значительного изменения его курса пока не прослеживается. В среднесрочной перспективе из-за этих факторов NZD может продолжить показывать отстающую динамику относительно других валют G10.

На падении доллара взлетит даже тот, кто не летает

Движения новозеландского доллара к американскому определяются, в основном, «американцем», говорит аналитик TeleTrade Владимир Ковалёв. «Новозеландца», поясняет он, инвесторы часто называют «киви» — по имени птицы, специфичной для страны. Этого относительно небольшого представителя пернатых сложно сравнить с орланом — символом США. Американский орёл доминирует и в паре NZD/USD. Тем более, что «новозеландец» является фактически сырьевой валютой, поскольку страна специализируется на поставках сельхозпродукции. Поэтому он достаточно уязвим к изменениям процентных ставок и в целом к стоимости денег в мире.

Доллар рос в 2022 году к основным валютам по мере повышения ставки ФРС США после её резкого обрушения во время пандемии. Соответственно, и киви к нему снижался с 0,7050 к 0,550 — минимуму с октября прошлого года. Но с этого времени на рынке стали всё явственнее предположения о намечаемом прекращении цикла увеличения ставок Резерва по мере ослабления инфляции в США — «орлан» стал пикировать, а «киви» подниматься, говорит Ковалёв. Его котировки на максимумах 2023 года достигали в феврале рубежей 0,654. Но затем относительно скорректировался вверх доллар, и до начала марта новозеландец упал до минимума года 0,609. В период же банковского кризиса в США шёл обратный процесс. В результате в течение полутора месяцев сформировался текущий достаточно стабильный технический диапазон 0,614—0,632.

В четверг 20 апреля вышли важны данные по инфляции в Новой Зеландии, и они стали позитивом для экономики, подтверждает эксперт. Но котировки валют ведут себя в последние месяцы по принципу «чем лучше, тем хуже». Снижение темпов роста цен означает и уменьшение резонов для центробанка Новой Зеландии повышать ставку. Поэтому день начался с некоторого снижения «новозеландца» — с 0,6616 к 0,621. То есть, к нижней границе текущего диапазона. В случае её преодоления котировки, вероятно, пойдут к 0,608, полагает Владимир Ковалёв.

Но в целом на предстоящие месяцы можно предположить ослабление доллара из-за смягчения политики ФРС и начала снижения ставки уже в 2023 году. Поэтому у «киви», полагает эксперт, есть все шансы взлететь, несмотря на то, что птица эта — нелетающая. В таком случае до конца текущего-начала следующего года котировки могут превысить 0,65-0,66.