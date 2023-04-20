Командующий Балтийским флотом Виктор Лиина с большой долей вероятности возглавит ТОФ

Тихоокеанский флот может возглавить командующий Балтийским флотом адмирал Виктор Лиина.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Наиболее вероятным кандидатом на должность нового командующего Тихоокеанским флотом рассматривается адмирал Лиина, который сейчас командует Балтийским флотом», — заявил один из собеседников агентства.

Уточняется, что возглавлявший Тихоокеанский флот с 2012 года адмирал Сергей Авакянц, которому не так давно исполнилось 65 лет, достиг предельного возраста нахождения на военной службе; предполагается, что он возглавит центральную структуру, координирующую работу 12 региональных пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

Виктор Лиина родился 19 июня 1968 года в городе Печоры Псковской области, в 1990-м окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе, в 1999-м стал командиром АПЛ «Сегежа» 11-й дивизии подводных лодок Северного флота. В 2010 году его назначили командиром Беломорской военно-морской базы Северного флота. С 2012 по 2014 год Лиина руководил войсками на северо-востоке РФ, а в 2016-2019 годах занимал пост начальника штаба — первого заместителя командующего Черноморским флотом. В период с 2019 по 2021 год был замначальника Генштаба. Балтийским флотом командует с 5 октября 2021-го.