Комбат Ходаковский оценил угрозу захвата Белгорода Украиной

Заместитель начальника Главного управления Росгвардии Донецкой Народной Республики (ДНР), командир батальона «Восток» Александр Ходаковский считает, что России в наследство от ельцинских времён достался «барыжный уклад».

Поэтому, по его словам, когда он слышит, что противник, якобы, планирует захватить российский Белгород, чтобы разменять его потом на Крым, то видит в этом ельцинское наследие. При этом он считает, что Россия никому ничего не отдаст.

«Все эти домыслы не более, чем домыслы порождённого ельцинской эпохой поколения либералов. Этим людям чужды ценности России… СВО стала своеобразным экзаменом на патриотизм для всех слоев населения страны… Ничего ни на что не менять – бить врага везде, где бы он ни оказался!», – написал Ходаковский в своём Telegram-канале.

Как ранее писал «Эксперт», глава Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что введённый в регионе желтый (высокий) уровень террористической опасности будет бессрочным.

