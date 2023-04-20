Махмуд-Али Калиматов распорядился отправить в зону СВО очередную партию автомобилей

Власти Ингушетии продолжают активную работу, направленную на поддержку участников спецоперации и их семей. Все действия, связанные с оказанием всесторонней помощи ингушским бойцам, в том числе с отправкой для них продуктов питания и медикаментов, осуществляется под особым контролем главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова.

Этот факт является прямым доказательством осознания важности данного вопроса руководством республики, которое работает, основываясь на позицию и установки федерального центра.

В частности, президент России Владимир Путин уже много раз подчеркивал необходимость обязательной поддержки военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. По его словам, внимание со стороны государства и органов власти очень ценно для тех, кто отправился на защиту родины. Российский лидер уверен, что поддержка – «чрезвычайно важная вещь», и люди ее всегда ощущают.

«Люди должны чувствовать, что страна с ними, страна поддерживает их и понимает ту роль и миссию, которую они выполняют в рамках спецоперации», – отмечал Владимир Путин.

Очередным свидетельством усилий в данном направлении со стороны властей Ингушетии является отправка новой партии внедорожников с повышенной проходимостью военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции.

Принято решение, что три пикапа УАЗ «Патриот» будут переданы для нужд бойцов из республики и других российских регионов, которые достойно выполняют свой ратный долг в зоне спецоперации. Эти автомобили выбраны не случайно, они были определены с учетом пожеланий, ранее озвученных самими военнослужащими.

Что касается финансовой стороны вопроса, то средства на приобретение транспортных средств и их доставку на место дислокации российских войск были выделены из Национального фонда развития Ингушетии. Соответствующее поручение дал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Это очередная партия автомобилей для наших военнослужащих. Находящиеся на передовой солдаты, офицеры и добровольцы из Ингушетии демонстрируют примеры храбрости и самопожертвования, проявляют доблесть в ходе боевых действий. Мы восхищаемся стойкостью и отвагой тех, кто встал на защиту Родины в сложный период», – сказал Калиматов, заверив, что власти республики не намерены в дальнейшем прекращать поддержку защитников родины, а также будут продолжать помогать их семьям, чтобы они ни в чем не нуждались.

«Своих не бросаем!» – это девиз, которого неизменно придерживается глава Ингушетии в данном вопросе.

Махмуд-Али Калиматов также напомнил, что ранее Ингушетия уже отправляла автомобили в зону спецоперации. В частности, такая помощь имела место в январе текущего года. Тогда власти республики приобрели семь автомобилей разных марок, которые предназначались для мобилизованных из республики, находящихся в зоне СВО. Зимой источником средств для приобретения внедорожником также стал фонд развития региона.